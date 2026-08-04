A horas de su regreso a la Argentina tras su feroz batalla con Mauro Icardi, Wanda Nara se despidió de Milán con un video de lo más atrevido.
El video de Wanda Nara en microbikini y al natural que causó furor tras las críticas a su figura
Los seguidores quedaron impactados con el último video de Wanda Nara mostrándose como nunca antes. Los detalles
Luego de que se viralizaran imágenes de Wanda Nara en la playa luciendo un cuerpo diferente al que muestra en sus redes sociales, la rubia salió con los tapones de punta y redobló la apuesta.
Despejando las dudas y feroces críticas a su figura, Wanda Nara dejó a la vista su lomazo grabándose frente a un espejo en una microbikini XS súper reveladora.
"38°", escribió sobre la grabación antes de emprender el regreso al país junto a sus hijos e hijas que comenzarán las clases con sus compañeras.
Mauro Icardi pasó el sábado con los hijos de la China Suárez y Wanda Nara respondió con todo
Tras el comunicado de Wanda Nara anunciando que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi, el jugador y la China Suárez se mostraron más felices y enamorados que nunca.
Lejos de sus hijas Mauro Icardi pasó su sábado paseando junto a la China Suárez y sus hijos. Como era de esperarse, la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar.
Feliz con el fallo de la Justicia italiana a su favor, Wanda Nara llevó a Francesca e Isabella Icardi a la playa para que disfruten de sus últimos días en Italia.
Además de mostrar cómo las chicas jugaban en el agua, Wanda Nara fue por todo y le pegó a Mauro Icardi donde más le duele subiendo un video donde se ve a Martín Migueles jugando con las niñas en el agua.
La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.
"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.
En pocas palabras
- Wanda Nara: La mediática compartió un video en microbikini tras críticas a su figura, al natural.
- Contexto: El video se viralizó tras polémicas sobre su cuerpo y su inminente regreso a Argentina.
- Repercusiones: Se detallan las reacciones ante su ex, Mauro Icardi, y el festejo de sus hijas por el regreso al país.