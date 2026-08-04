El video de Wanda Nara en microbikini y al natural que causó furor tras las críticas a su figura

El video de Wanda Nara en bikini del que todos están hablando tras las críticas a su figura.

"38°", escribió sobre la grabación antes de emprender el regreso al país junto a sus hijos e hijas que comenzarán las clases con sus compañeras.

Mauro Icardi pasó el sábado con los hijos de la China Suárez y Wanda Nara respondió con todo

Tras el comunicado de Wanda Nara anunciando que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi, el jugador y la China Suárez se mostraron más felices y enamorados que nunca.

Lejos de sus hijas Mauro Icardi pasó su sábado paseando junto a la China Suárez y sus hijos. Como era de esperarse, la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar.

Feliz con el fallo de la Justicia italiana a su favor, Wanda Nara llevó a Francesca e Isabella Icardi a la playa para que disfruten de sus últimos días en Italia.

Wanda Nara llevó a sus hijas a la playa con Martín Migueles.

Además de mostrar cómo las chicas jugaban en el agua, Wanda Nara fue por todo y le pegó a Mauro Icardi donde más le duele subiendo un video donde se ve a Martín Migueles jugando con las niñas en el agua.

La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.

"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.