La mejor amiga de Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano

Nicole dijo que lo sucedido fue una noche de diversión que salió mal, ya que su mejor amiga lleva una vida sana y no suele consumir drogas. Además reveló que se lleva muy bien con Facundo Moyano y que está en contacto permanente con Jerónimo Moyano, hermano menor del sindicalista.

L-Gante habló de su ex Candela Arizaga y fue contundente: "Es una chica..."

En SQP, Majo Martino se comunció con L-Gante que mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga y el cantante fue contundente con su descripción de la joven.

"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo en un mensaje de audio.

"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.

¿Qué declaró Candela Arizaga?

Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.

Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.