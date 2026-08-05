Tras la detención de Facundo Moyano bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años, habló la mejor amiga de la joven.
La mejor amiga de Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano
El impactante descargo de Nicole, la mejor amiga de Facundo Moyano. Qué dijo del sindicalista
En Pasó en América, Nicole salió por comunicación telefónica y aseguró que Candela Arizaga y Facundo Moyano tienen una muy buena relación y sostuvo que no existió violencia de género.
La modelo que estuvo con Candela Arizaga en el hospital, anticipó que el día miércoles la influencer contará su verdad y explotó contra quienes cuestionaron el lujoso estilo de vida de la modelo.
Nicole dijo que lo sucedido fue una noche de diversión que salió mal, ya que su mejor amiga lleva una vida sana y no suele consumir drogas. Además reveló que se lleva muy bien con Facundo Moyano y que está en contacto permanente con Jerónimo Moyano, hermano menor del sindicalista.
L-Gante habló de su ex Candela Arizaga y fue contundente: "Es una chica..."
En SQP, Majo Martino se comunció con L-Gante que mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga y el cantante fue contundente con su descripción de la joven.
"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo en un mensaje de audio.
"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.
¿Qué declaró Candela Arizaga?
Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.
Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.
En pocas palabras
- Nicole defendió a Facundo Moyano tras su detención y negó violencia de género en su relación con Candela Arizaga.
- La mejor amiga de Arizaga afirmó que el incidente fue una noche de diversión que salió mal, no un acto de violencia.
- Tanto Nicole como L-Gante, ex pareja de Candela, la describieron como una persona de vida sana, desmintiendo un posible consumo de drogas.