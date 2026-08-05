Marcos Calvente llevó a la Justicia al streamer que hacía negocios ilegales con lotes en Guaymallén

Los terrenos de Guaymallén que se sorteaban en un streaming y se vendían en las redes sociales no están aptos para uso residencial y por eso el intendente Marcos Calvente los denunció en la Justicia.

"Tomamos conocimiento de estas ventas porque hubo vecinos que nos consultaron antes de hacer una compra. Hemos detectado el caso de una persona que adquirió uno de los terrenos y estamos recolectando información para sumarla a la causa", adelantó Calvente en la puerta del Polo Judicial, tras realizar la denuncia.

El jefe comunal aseguró que su equipo analizó las redes sociales en las que se promocionaban las ventas y se regalaban esos terrenos, y el estudio de la situación administrativas de los mismos y corroboraron que no están aptos para el uso residencial ni para ser vendidos. Recomendó a los vecinos que antes de comprar esos u otros lotes consulten su estado.

La tentadora oferta de terrenos no aptos para uso residencial

La oferta era por demás tentadora teniendo en cuenta el enorme y creciente déficit habitacional de la provincia que asciende a más de 110.000 viviendas. En ese contexto, parecía increíble que alguien regalara lotes de 200 metros con sólo convertirse en seguidor de un streamer, o accediendo a la oferta de pagar un lote así con 28 cuotas de sólo $100.000, cuando en el mercado esos terrenos tienen un valor 10 veces más caro.

"Cuando vimos los videos comprobamos que fueron astutos al armarlo, porque promocionaba esos terrenos diciendo que estaban habilitados por la municipalidad, porque supuestamente estábamos haciendo las calles, cuando en realidad se trató de un trabajo de mantenimiento de esas calles internas que son de tierra, pero no sólo no están habilitados para construir viviendas, sino que están en tareas de remediación ambiental porque allí funcionó hasta hace tiempo un basural", recalcó Ramiro García, el secretario de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén.

Según corroboraron desde la comuna que comanda Marcos Calvente, los promocionados lotes estaban en la zona de Puente de Hierro, entre calles San Miguel y Roque Sáenz Peña, una zona que no se puede lotear porque no tiene ningún servicio.

Preocupan las estafas con ventas de lotes no habilitados por Guaymallén

Ante la enorme difusión que tuvo ese sorteo, y la promoción de lotes exageradamente baratos (se difundían a un 10% del valor de los lotes de la zona) que además no estaban habilitados por esa comuna, ni estaban empadronados, desde el área de Obras y Servicios Públicos marcaron qué zonas de Guaymallén están habilitadas para uso residencial y cuáles no en base a la ley de ordenamiento territorial.

Pero además avanzaron con individualizar a los propietarios de esos lotes para multarlos.

"Se trata de 3 parcelas, de las cuales sólo una tenía padrón. A las dos restantes se les otorgó un padrón para poder aplicarles la multa correspondientes", apuntaron desde Servicios Públicos, preocupados en desalentar esa venta y el entusiasmo que pudo generar el sorteo.

Desde esa área constataron que los supuestos vendedores no eran los dueños de los lotes que promocionaban.