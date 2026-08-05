Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, publicó un descargo y fue contundente

Candela Arizaga habló en Instagram y evitó dar detalles de lo sucedido con Facundo Moyano. Foto: gentileza A24

"Tengo errores como cualquiera, a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, siguió en medio de fuertes rumores sobre sus fuentes de ingreso y lujoso estilo de vida.

La mejor amiga de Candela Arizaga defendió a Facundo Moyano

En Pasó en América, Nicole salió por comunicación telefónica y aseguró que Candela Arizaga y Facundo Moyano tienen una muy buena relación y sostuvo que no existió violencia de género.

La modelo que estuvo con Candela Arizaga en el hospital, anticipó que el día miércoles la influencer contará su verdad y explotó contra quienes cuestionaron el lujoso estilo de vida de la modelo.

Nicole dijo que lo sucedido fue una noche de diversión que salió mal, ya que su mejor amiga lleva una vida sana y no suele consumir drogas. Además reveló que se lleva muy bien con Facundo Moyano y que está en contacto permanente con Jerónimo Moyano, hermano menor del sindicalista.

¿Qué declaró Candela Arizaga?

Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.

Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.