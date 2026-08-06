Tras el escándalo mediático que protagonizó en las últimas horas, la influencer Candela Arizaga admitió el miércoles que tiene "errores como cualquiera", en referencia al hecho que la involucró junto al ex legislador Facundo Moyano, su ex pareja. El caso se volvió muy mediático y mantuvo atento a muchas personas del espectáculo y la política.
Tras el escándalo que vivió junto a Facundo Moyano, Candela Arizaga rompió el silencio y sorprendió mucho
Candela Arizaga, influencer y novia de Facundo Moyano, rompió el silencio tras el escándalo. Se hizo viral tras escapar semidesnuda por calles de Buenos Aires
El ex diputado y dirigente sindical Facundo Moyano y su pareja, la influencer Candela Arizaga, protagonizaron un confuso y escandaloso episodio en la madrugada en el barrio porteño de Belgrano que derivó en una causa judicial.
Ya instalada en Rosario, su ciudad natal, la joven posteó esta noche en la red social Instagram y calló muchas voces que la criticaban.
Candela Arizaga y Facundo Moyano captaron la atención: el posteo de ella
“Ya estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocupan. Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor”, añadió Arizaga, cuyo nombre tomó trascendencia luego de la denuncia que había presentado este martes contra Facundo Moyano por violencia de género, y que derivó en un verdadero escándalo.
La influencer, de 23 años, fue captada por las cámaras de seguridad mientras corría desorientada en las inmediaciones del edificio donde vivía junto al sindicalista, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Luego, se presentó en una comisaría e hizo efectiva la denuncia que derivó en la detención de Facundo Moyano, quien fue acusado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Finalmente, y luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la liberación del hijo de Hugo Moyano.
El resultado del examen toxicológico de Candela Arizaga
Una nueva declaración de la defensa de Candela Arizaga sumó elementos a la causa que investiga lo ocurrido días atrás en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde también está involucrado el ex diputado Facundo Moyano. El abogado de la joven, Diego Storto, confirmó que el examen toxicológico practicado a su representada arrojó resultado positivo para cocaína.
Durante una entrevista televisiva, el letrado sostuvo que "consumieron solo cocaína" y remarcó que esa conclusión surge del estudio realizado a Arizaga.
"Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió", expresó.
En pocas palabras
- Candela Arizaga: La influencer admitió tener errores y deseó amor a quienes la critican.
- Escándalo con Facundo Moyano: La pareja protagonizó un confuso episodio en Belgrano.
- Cocaína: El examen toxicológico de Arizaga arrojó resultado positivo para la sustancia.