Tras la detención de Facundo Moyano bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años, aparecieron fotos de la pareja antes del escándalo.
Aparecen fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga antes del video: "Estuvieron en..."
Las imágenes que muestran dónde estuvieron Facundo Moyano y su novia antes del escándalo
Si bien Facundo Moyano fue liberado, siguen saliendo a la luz detalles y versiones sobre la relación entre el sindicalista y la modelo e influencer.
Fue el mismo Moyano quien declaró que mantiene una relación de noviazgo con Candela Arizaga a pesar de que ninguno de los dos se mostró juntos en las redes sociales.
A pesar de esto, Pochi de Gossipeame publicó fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga donde se los ve disfrutando de una salida. "Nadie sabia de la relación de Moyano con Candela pero estuvieron cenando juntos en Puerto Madero en febrero y se los vio en Bariloche antes del mundial", escribió junto a la postal.
Habló el abogado de Candela Arizaga
En LAM, Diego Storto, habló de lo sucedido y dio detalles impactantes. "Candela no consumía antes de conocer a Facundo Moyano... comenzaron a drogarse el domingo", dijo desmintiendo versiones que aseguraban que habría estado consumiendo durante cuatro días.
Según el letrado, Candela Arizaga está muy shockeada y confundida tras lo sucedido pero no presenta heridas producto de una agresión física de Facundo Moyano.
"Llamaron a un dealer cuando se quedaron sin droga y perdieron el control en el consumo", siguió y explicó que la droga sería cocaína.
¿Quién es Candela Arizaga?
Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera en el mundo del modelaje.
En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.
Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.
Fue novia de L-Gante y habría tenido encuentros con Enzo Fernández durante la breve separación del futbolista de Valentina Cervantes.
En pocas palabras
- Fotos recientes: Aparecieron imágenes de Facundo Moyano y Candela Arizaga en Puerto Madero.
- Versión legal: El abogado de Arizaga desmintió que la joven consumiera antes de conocer a Moyano.
- Detalles del incidente: La pareja habría perdido el control por consumo de cocaína tras quedarse sin droga.