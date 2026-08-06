Aparecen fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga antes del video: "Estuvieron en..."

Las fotos que confirman el romance de Facundo Moyano y Candela Arizaga.

A pesar de esto, Pochi de Gossipeame publicó fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga donde se los ve disfrutando de una salida. "Nadie sabia de la relación de Moyano con Candela pero estuvieron cenando juntos en Puerto Madero en febrero y se los vio en Bariloche antes del mundial", escribió junto a la postal.

Habló el abogado de Candela Arizaga

En LAM, Diego Storto, habló de lo sucedido y dio detalles impactantes. "Candela no consumía antes de conocer a Facundo Moyano... comenzaron a drogarse el domingo", dijo desmintiendo versiones que aseguraban que habría estado consumiendo durante cuatro días.

Según el letrado, Candela Arizaga está muy shockeada y confundida tras lo sucedido pero no presenta heridas producto de una agresión física de Facundo Moyano.

"Llamaron a un dealer cuando se quedaron sin droga y perdieron el control en el consumo", siguió y explicó que la droga sería cocaína.

¿Quién es Candela Arizaga?

Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera en el mundo del modelaje.

En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.

Candela Arizaga es influencer, modelo y fue vinculada sentimentalmente con varios famosos.

Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.

Fue novia de L-Gante y habría tenido encuentros con Enzo Fernández durante la breve separación del futbolista de Valentina Cervantes.