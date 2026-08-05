Alarma por el estado de Luck Ra tras su separación de La Joaqui: "Está..."

Qué dijo Luck Ra sobre los motivos de su separación de La Joaqui

Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra habló de su separación sin filtros.

En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Luck Ra y el cantante le confirmó que todo lo que revelaron es cierto aunque desmintió su supuesto affaire con Tuli Acosta y se mostró muy impactado por el hate que está recibiendo en las redes.

"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra.

Luck Ra habló de su separación de La Joaqui.

"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.