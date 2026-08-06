Los amigos de Luck Ra furiosos con La Joaqui: el fuerte motivo

Yanina Latorre regresó al país y fue invitada a participar del primer programa de PH:Podemos Hablar donde también estuvieron presentes La Joaqui, Pampita, Martín Cirio, entre otros.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló intimidades de lo que pasó en la grabación junto a La Joaqui y dio detalles fuertes de la interna que explotó tras la separación y recientes declaraciones de la cantante.
Está destrozada está muy triste nunca se sacó los anteojos... El dolor de ella es que se siente no elegida. Ella lo tiene bloqueado porque los primeros días lo tienen a los tiros arrancó Yanina.
Además, la conductora explicó que debido a las últimas actitudes de La Joaqui como cuando se la vio llorando en vivo, diciendo que pensó que Luck Ra iba a proponerle casamiento y exponiendo su dolor en el show de Rosalía, los cercanos a Luck Ra están indignados.
"Creen que lo hace a propósito para que lo hateen a Luck Ra y para vender su tema nuevo pero ella dice que lo tenía pautado desde antes", sentenció Yanina.
Cómo se enteró La Joaqui que Luck Ra la engañaba: "Tuli le dijo a..."
Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre el vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra, salió a la luz cómo se enteró la cantante del affaire.
En LAM, Pepe Ochoa reveló que fue la misma Tuli Acosta quien le contó su amorío con Luck Ra a su peluquero Alejo, quien también atiende a La Joaqui.
"Cuando Tuli le cuenta a Aleja también se entera su novio Valentín y él fue el que le dijo a La Joaqui "Luck Ra te está metiendo los cuernos", aseguró el panelista.
Según explicó, al saber lo sucedido La Joaqui fue y le reclamó a su peluquero Alejo que terminó separándose de Valentín, tras su desencuentro con Joaquina.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Reveló la interna entre La Joaqui y amigos de Luck Ra.
- Motivo de la furia: Creen que La Joaqui expone su dolor para perjudicar a Luck Ra.
- Separación: Se enteró por Tuli Acosta que Luck Ra le era infiel.