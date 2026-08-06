Los amigos de Luck Ra furiosos con La Joaqui: el fuerte motivo

Los amigos de Luck Ra enojados con La Joaqui.

Además, la conductora explicó que debido a las últimas actitudes de La Joaqui como cuando se la vio llorando en vivo, diciendo que pensó que Luck Ra iba a proponerle casamiento y exponiendo su dolor en el show de Rosalía, los cercanos a Luck Ra están indignados.

"Creen que lo hace a propósito para que lo hateen a Luck Ra y para vender su tema nuevo pero ella dice que lo tenía pautado desde antes", sentenció Yanina.

Cómo se enteró La Joaqui que Luck Ra la engañaba: "Tuli le dijo a..."

Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre el vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra, salió a la luz cómo se enteró la cantante del affaire.

En LAM, Pepe Ochoa reveló que fue la misma Tuli Acosta quien le contó su amorío con Luck Ra a su peluquero Alejo, quien también atiende a La Joaqui.

"Cuando Tuli le cuenta a Aleja también se entera su novio Valentín y él fue el que le dijo a La Joaqui "Luck Ra te está metiendo los cuernos", aseguró el panelista.

Según explicó, al saber lo sucedido La Joaqui fue y le reclamó a su peluquero Alejo que terminó separándose de Valentín, tras su desencuentro con Joaquina.