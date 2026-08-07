La joven que despertó el interés de Luck Ra tras su separación de La Joaqui: ¡No es Tuli!

"Me contaron que habría tenido interés por dos chicas... Una de ellas de nombre Noelia", siguió mientras que días atrás, Yanina Latorre afirmó que desde su separación Luck Ra está arrasando con todo.

Alarma por el estado de Luck Ra tras su separación de La Joaqui

Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a su programa de radio en El Observador y se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.

"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.

"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.

Qué dijo Luck Ra sobre los motivos de su separación de La Joaqui

Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra habló de su separación sin filtros.

En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Luck Ra y el cantante le confirmó que todo lo que revelaron es cierto aunque desmintió su supuesto affaire con Tuli Acosta y se mostró muy impactado por el hate que está recibiendo en las redes.

Luck Ra habló de su separación de La Joaqui.

"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra.

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Luck Ra habló de su separación de La Joaqui.

"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.