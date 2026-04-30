Aseguran que Brenda Gandini habría engañado a Gonzalo Heredia con Nico Furtado: "En crisis"

nico furtado brenda gandini ¿Qué pasó entre Nico Furtado y Brenda Gandini?

"Ellos tuvieron muchas crisis, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, hubo un desgaste. Él buscó otro perfil distinto, a ella le gustaba incluso ese cambio intelectual, pero ella tiene 40 y pico de años, y tiene una vida por delante, está en su prime”, revelaron.

¿Qué pasó entre Gonzalo Heredia y la China Suárez?

Los rumores sobre el supuesto romance que habrían vivido la China Suárez y Gonzalo Heredia durante las grabaciones de Argentina Tierra de Amor y venganza volvieorn a circular más fuerte que nunca.

Fue en BONDI que el periodista Santiago Riva Roy confirmó que fue testigo del vínculo entre los dos cuando los vio besándose en una fiesta enfrente de todos los presentes. “Como chaparon esa noche de la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, ¿te acordás? Gonzalo Heredia con la China Suárez. Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos al cámara ‘dale, prendé la cámara’, para tomar esa imagen, y no llegamos”, contó el periodista.

“Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, siguió.

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Ahora en las redes comenzó a circular la imagen que probaría los dichos de Riva Roy. En la postal se puede ver a la China Suárez hablando muy cerca y cariñosa al oido de Gonzalo Heredia y agarrándole la nuca. Como si no fuera suficiente, la China estaba en pareja con Benjamín Vicuña y Heredia con Brenda Gandini.