Wanda Nara redobló la apuesta tras el posteo de Mauro Icardi cuestionara el embargo por 2.745.000 dólares sobre la conocida “casa de los sueños” en la que vive con la China Suárez.
La picante foto de Wanda Nara tras el embargo a la mansión de Mauro Icardi: "Reventada"
Explosión en las redes por la filosísima indirecta de Wanda Nara mientras Mauro Icardi se queja de su embargo
Feliz con la resolución de la justicia, Wanda Nara no perdió el tiempo en su llegada a la Argentina y disfrutó de una tarde junto a la reini Sofía Gonet.
La conductora de Masterchef compartió las fotos de su encuentro aunque fue la frase que acompañó la imagen lo que llamó la atención de los seguidores. "Lo último que ve una tarjeta antes de ser reventada".
La publicación fue tomada como una indirecta para Mauro Icardi quien días antes no solo se quejó del embargo sino que expresó su indignación por el monto de cuota alimentaria que está pidiendo Wanda Nara en tanto sigue sin cerrar contrato con un nuevo club de fútbol, generando incertidumbre y especulaciones sobre su futuro.
La abogada de Wanda Nara hundió a Mauro Icardi y defendió el embargo a su mansión
Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, visitó el piso de LAM y disparó sin filtro contra Mauro Icardi tras el escándalo por los pasaportes robados de sus hijas en Milán.
La letrada viajó a Italia para ayudar a Wanda Nara con lo sucedido y dio detalles desgarradores de la reacción de Francesca e Isabella Icardi al ver que Mauro Icardi no se comunicó con ellas ni las visitó los días que estuvo en Milán junto a la China Suárez.
"¿Papá no esta preocupado por lo que vivimos?", le dijeron las pequeñas a Rosenfeld. Además, Ana aseguró que Icardi les dijo que iba a anotarlas en un colegio italiano para que comenzaran las clases en septiembre y luego fueran destituídas a Turquía.
"Mauro no se preocupó por saber cómo estaban. El decÍa que era un tema de mayores cuando las chicas le pedían el pasaporte", siguió y reveló que pidió que le hagan test psicológicos al jugador por sus actitudes recientes con las menores y Wanda Nara.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Publicó una misteriosa foto con la frase "Lo último que ve una tarjeta antes de ser reventada", interpretada como una indirecta a Mauro Icardi.
- Mauro Icardi: Se quejó públicamente por el embargo de 2.745.000 dólares sobre su mansión y la cuota alimentaria solicitada por Wanda Nara.
- Ana Rosenfeld: La abogada de Wanda Nara defendió el embargo y criticó las actitudes de Icardi hacia sus hijas, solicitando estudios psicológicos para el futbolista.