La picante foto de Wanda Nara tras el embargo a la mansión de Mauro Icardi: "Reventada"

Wanda Nara posó con la reini Sofía Gonet y lanzó palito para Mauro Icardi.

La publicación fue tomada como una indirecta para Mauro Icardi quien días antes no solo se quejó del embargo sino que expresó su indignación por el monto de cuota alimentaria que está pidiendo Wanda Nara en tanto sigue sin cerrar contrato con un nuevo club de fútbol, generando incertidumbre y especulaciones sobre su futuro.

La abogada de Wanda Nara hundió a Mauro Icardi y defendió el embargo a su mansión

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, visitó el piso de LAM y disparó sin filtro contra Mauro Icardi tras el escándalo por los pasaportes robados de sus hijas en Milán.

La letrada viajó a Italia para ayudar a Wanda Nara con lo sucedido y dio detalles desgarradores de la reacción de Francesca e Isabella Icardi al ver que Mauro Icardi no se comunicó con ellas ni las visitó los días que estuvo en Milán junto a la China Suárez.

"¿Papá no esta preocupado por lo que vivimos?", le dijeron las pequeñas a Rosenfeld. Además, Ana aseguró que Icardi les dijo que iba a anotarlas en un colegio italiano para que comenzaran las clases en septiembre y luego fueran destituídas a Turquía.

"Mauro no se preocupó por saber cómo estaban. El decÍa que era un tema de mayores cuando las chicas le pedían el pasaporte", siguió y reveló que pidió que le hagan test psicológicos al jugador por sus actitudes recientes con las menores y Wanda Nara.