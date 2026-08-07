Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas

Wanda Nara habló del video donde estaría manipulando a sus hijas.

"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.

Qué hicieron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras obtener los pasaportes sin su firma

Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.

"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.