Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas
Wanda Nara le dijo de todo a Mauro Icardi tras el posteo del jugador apuntando contra ella y su madre Nora Colosimo
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.
"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.
"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.
Qué hicieron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras obtener los pasaportes sin su firma
Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.
“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.
"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Lanzó un comunicado en X respondiendo a Mauro Icardi sobre un supuesto video donde estaría manipulando a sus hijas, acusando a su entorno de filtrarlo.
- Caso de violencia: Wanda Nara afirmó que el video completo forma parte de una causa de violencia y que su duración es mayor al fragmento filtrado.
- Viaje con hijas: La justicia italiana falló a favor de Wanda Nara, permitiendo el regreso de sus hijas a Argentina sin la firma del padre y su posterior festejo.