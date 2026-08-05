Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que trascendiera la versión de un embargo por 2.745.000 dólares sobre la conocida “casa de los sueños” en la que vive con la China Suárez.
¡Furioso! Mauro Icardi habló del coeficiente intelectual de los fans de Wanda Nara
El feroz descargo de Mauro Icardi luego de que el juez embargara la casa de los sueños. Los detalles
A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó una catarata de posteos cuestionando la medida judicial y fulminando a Wanda Nara. “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, lanzó. "Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, siguió.
Picante, Mauro Icardi fue por más publicando una foto de su mansión con un filoso mensaje para Wanda Nara y sus fans. "A las fans de la señora hay que acerles la 0 con un vaso porque el coeficiente intelectual es de "Trez" o inferior"arremetió.
Lejos de dejarlo ahí, el jugador anticipó que no parará con sus descargos. "PD: como me gusta boludear y tengo para todos...", cerró irónico.
La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi
Mientras Wanda Nara se mostró desde Italia con Maxi López ultimando los trámites para los pasaportes nuevos de todos sus hijos, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse más consolidados que nunca.
En esta oportunidad fue Mauro Icardi quien compartió varias stories incluyendo una en la que posó frente al espejo para presumir su renovado color de pelo.
Además de dejar a la vista su figura, Mauro Icardi sorprendió al revelar que fue la China Suárez la encargada de cambiar su look.
Que suerte tengo que me corte el pelo y tengo una novia multifacética que se animó a teñirme", escribió Icardi estrenando su rubio platinado.
En pocas palabras
- Icardi descargó: El futbolista Mauro Icardi criticó duramente una medida judicial en su contra y apuntó contra Wanda Nara.
- Embargo millonario: Se conoció la versión de un embargo por 2.745.000 dólares sobre la propiedad que el jugador comparte con la China Suárez.
- Mensaje a fans: Icardi se burló del coeficiente intelectual de las fans de Wanda Nara.