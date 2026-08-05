¡Furioso! Mauro Icardi habló del coeficiente intelectual de los fans de Wanda Nara

Lejos de dejarlo ahí, el jugador anticipó que no parará con sus descargos. "PD: como me gusta boludear y tengo para todos...", cerró irónico.

La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara se mostró desde Italia con Maxi López ultimando los trámites para los pasaportes nuevos de todos sus hijos, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse más consolidados que nunca.

En esta oportunidad fue Mauro Icardi quien compartió varias stories incluyendo una en la que posó frente al espejo para presumir su renovado color de pelo.

Además de dejar a la vista su figura, Mauro Icardi sorprendió al revelar que fue la China Suárez la encargada de cambiar su look.

La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi.

Que suerte tengo que me corte el pelo y tengo una novia multifacética que se animó a teñirme", escribió Icardi estrenando su rubio platinado.