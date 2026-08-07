Brutal descargo de Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y Nora Colosimo

Mauro Icardi furioso por el supuesto video de sus hijas defendiéndolo ante Wanda Nara y Nora Colosimo.

“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.

Mauro Icardi furioso por la manipulación de sus hijas

“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.

“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.

La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi

En esta oportunidad fue Mauro Icardi quien compartió varias stories incluyendo una en la que posó frente al espejo para presumir su renovado color de pelo.

Además de dejar a la vista su figura, Mauro Icardi sorprendió al revelar que fue la China Suárez la encargada de cambiar su look.

La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi.

Que suerte tengo que me corte el pelo y tengo una novia multifacética que se animó a teñirme", escribió Icardi estrenando su rubio platinado.