Falleció Leandro Rud, el ex manager de Jesica Cirio, Alejandra Maglietti y más famosas

Leandro Rud quien fue el gran impulsor de la carrera de Jésica Cirio falleció el viernes por la tarde tras padecer un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos.

Desde hace años, Leandro se alejó del mundo del modelaje y la representación de celebritys aunque mantuvo su aparición en los medios con un programa propio donde hablaba de otros temas.