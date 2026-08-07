A sus 51 años murió Leandro Rud el famoso manager y representante de modelos y famosas que causó furor en la dácada de los 200.
Impactante
Falleció Leandro Rud, el ex manager de Jesica Cirio, Alejandra Maglietti y más famosas
Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte del reconocido representante de modelos. Los detalles
Leandro Rud quien fue el gran impulsor de la carrera de Jésica Cirio falleció el viernes por la tarde tras padecer un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos.
Desde hace años, Leandro se alejó del mundo del modelaje y la representación de celebritys aunque mantuvo su aparición en los medios con un programa propio donde hablaba de otros temas.
Entras las famosas que manejó se encuentran Pamela David, Alejandra Maglietti, Mariana Loly Antoniale, Victoria Vanucci e incluso estuvo detrás del lanzamiento de la banda Electro Stars.
En pocas palabras
- Falleció Leandro Rud: El reconocido manager de modelos y celebridades murió a los 51 años.
- Causa y Trayectoria: El ex representante padecía cáncer de glándulas salivales y fue clave en carreras como la de Jesica Cirio y Alejandra Maglietti.
- Desvinculación y Legado: Rud se había alejado de la representación pero mantenía presencia mediática con un programa propio.
Resumen generado por Thinkindot AI