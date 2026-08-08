La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara

Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré junto a la China Suárez.

Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.

Brutal descargo de Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas

Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un video donde se ve a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

Según explicó Fernanda Iglesias se oye gritar a las chicas que su papá no les hizo nada mientras Wanda Nara y Nora insisten con obtener otra respuesta.

Fiel a su estilo picante, Mauro Icardi respondió con un posteo donde apuntó contra Wanda Nara, su ex suegra, Nicolás Payarola y la Justicia.

Mauro Icardi furioso por el supuesto video de sus hijas defendiéndolo ante Wanda Nara y Nora Colosimo.

“Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, siguió sobre el ex abogado de Wanda Nara.

Mauro Icardi furioso por la manipulación de sus hijas

“Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

“Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió sobre cómo los adultos influencias a las menores.

“Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, lanzó punzante. "Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.