Tras el escándalo que estalló con sus hijas por no autorizar la renovación de sus pasaportes robados, Mauro Icardi volvió a mostrarse cercano a los hijos de la China Suárez y la respuesta de Wanda Nara no se hizo esperar.
La brutal reacción de Wanda Nara tras el gesto de Mauro Icardi con la hija de la China Suárez
La respuesta de Wanda Nara tras el posteo de la China Suárez presumiendo la actitud de Mauro Icardi
La China Suárez publicó una serie de fotos presumiendo la noble actitud de Mauro Icardi en la mañana del sábado y si bien no hizo referencia a los posteos, Wanda Nara redobló la apuesta.
Mientras sigue en conflicto judicial con Mauro Icardi quien habría provocado la angustia de sus hijas tras el robo que sufrieron en Milán, Wanda Nara mostró cómo pasaron el sábado sus pequeñas.
Ya de regreso en Argentina, Francesca e Isabella Icardi se reunieron con sus amigas y disfrutaron de una tarde de juegos, alejadas de su papá.
Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas
Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.
"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.
"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Respondió a las imágenes que muestran a Mauro Icardi con las hijas de la China Suárez.
- Conflicto legal: Wanda Nara acusó al entorno de Icardi de filtrar un video manipulado hace un año.
- Situación familiar: Las hijas del futbolista pasaron el sábado jugando con amigas, alejadas de su padre.