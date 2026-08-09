La brutal reacción de Wanda Nara tras el gesto de Mauro Icardi con la hija de la China Suárez

Wanda Nara mostró cómo pasaron el sábado sus hijas sin la presencia de Mauro Icardi.

Ya de regreso en Argentina, Francesca e Isabella Icardi se reunieron con sus amigas y disfrutaron de una tarde de juegos, alejadas de su papá.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el supuesto video de sus hijas siendo manipuladas

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.

"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.

"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.