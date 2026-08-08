Un viaje familiar terminó en tragedia este sábado en Guaymallén, cuando dos vehículos cayeron desde el puente del Acceso Este hacia calle Alberdi. Uno de los rodados involucrados era una Nissan Kicks blanca, en la que viajaban Claudio Assenza junto a su esposa y sus dos hijos. El hombre, de 43 años, murió en el lugar a raíz del impacto, mientras que el resto de su familia resultó herida y debió ser trasladada a distintos centros asistenciales.
Quién era el padre de familia de 43 años que murió en el accidente del Acceso Este
Hace algunos minutos fuentes policiales confirmaron la identidad del fallecido tras el choque y caída de dos autos del puente del Acceso Este
Quién era Claudio Assenza
Nacido en Mendoza el 21 de enero de 1983, Assenza estaba casado y vivía en Luján de Cuyo. Era contador público, egresado de la Universidad de Congreso, y había construido su carrera profesional en el área económica y financiera. Contaba con 13 años de experiencia en gestión estratégica, con especialización en elaboración de presupuestos, control de costos y desarrollo de proyectos de inversión.
Desde 2024 ocupaba el cargo de Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi, donde estaba a cargo de la planificación y el análisis económico de la bodega. Antes de sumarse a esa empresa había pasado por Impsa y Super.
Una familia destrozada
En el plano personal, Assenza era padre de un varón y una niña, quienes viajaban con él y con su esposa, María Antonela, en el momento del choque.
Tras el siniestro, ambos chicos fueron trasladados al Hospital Notti: la nena quedó internada en sala común, mientras que el nene debió ser operado de urgencia y permanece en terapia intensiva. Su madre, por su parte, fue derivada al Hospital Central y se encuentra en estado crítico.
En pocas palabras
- Falleció Claudio Assenza: El contador público de 43 años murió tras un accidente vehicular en el Acceso Este.
- Familia herida: Su esposa y dos hijos resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.
- Trayectoria profesional: Assenza se desempeñaba como Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zuccardi.