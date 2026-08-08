Quién era el padre de familia de 43 años que murió en el accidente del Acceso Este

Quién era Claudio Assenza

Nacido en Mendoza el 21 de enero de 1983, Assenza estaba casado y vivía en Luján de Cuyo. Era contador público, egresado de la Universidad de Congreso, y había construido su carrera profesional en el área económica y financiera. Contaba con 13 años de experiencia en gestión estratégica, con especialización en elaboración de presupuestos, control de costos y desarrollo de proyectos de inversión.

Desde 2024 ocupaba el cargo de Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi, donde estaba a cargo de la planificación y el análisis económico de la bodega. Antes de sumarse a esa empresa había pasado por Impsa y Super.