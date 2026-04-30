Violeta Urtizberea fue al programa de Pergolini y contó: "tengo silenciado a mi novio en Instagram"

El miércoles por la noche Violeta Urtizberea fue invitada a Otro día perdido, el big show de Mario Pergolini en El Trece. Durante su paso por el programa, habló de su vida personal y sorprendió al confesar la drástica decisión que tomó con sus redes para cuidar su relación con Juan Ingaramo.
Pergolini le preguntó a Urtizberea si era celosa, y ella se quedó unos instantes en silencio, hasta que contestó: "No me considero una persona celosa, pero sí observo, no ando papando moscas".
Seguido a eso, Pergolini siguió indagando haciendo referencia a Juan Ingáramo como "un tipo elegante, superagradable, fachero". "Sos de stalkear un poquito sus cuentas?", lanzó sin rodeos el periodista.
La confesión de Violeta Urtizberea
“No, todo lo contrario. Lo tengo silenciado en Instagram. Desde hace muchos años. Él puede ver lo mío porque él considera que no le genera un conflicto. A mí me pasó muchas veces que cuento esto, la gente dice: “Ay, bueno”, como: “Qué tóxica”, pero para mí es al revés”, confesó la actriz.
Luego, procedió a explicar su decisión: "Yo me considero que no soy una persona que, por ejemplo, si Juan se va de gira, a cantar, podría ser algo como que a mí me podría angustiar. Se va, no tengo idea qué hace. Sale. No va del show al hotel. No me angustia eso. Pero yo si no veo algo, ojos que no ven, corazón que no siente. A mí me pasa eso”.
Como se conocieron Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo
Según comentó Violeta, el primer acercamiento entre ambos fue tan simple como inesperado. Juan le envió un mensaje por Facebook que decía: "Cuándo merendamos Viole". En ese momento ella estaba pasando un momento dificil, ya que recientemente se había separado de su relación anterior.
Con el paso del tiempo, esas charlas derivaron en encuentros, y lo que empezó como una invitación casual terminó transformándose en una historia de amor que fue creciendo de manera genuina. Violeta y Juan llevan 11 años de relación y son padres de Lila, de seis años. Si bien suelen ser bastante reservados con respecto a su intimidad, en esta ocasión, Violeta decidió abrirse y compartir sus intimidades.