Se filtró la lista de famosas con las que salió el novio de Jesica Cirio y estalló la polémica

La modelo y el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos están esperando un varón. “Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!”, decía Jesica en Desayuno Americano tras la primicia.

En medio de las repercusiones por el embarazo, salió a la luz el explosivo historial amoroso de Nicolás Trombino en el que apareció el nombre de dos famosas: Floppy Tesouro y María Lujan Telpunk.