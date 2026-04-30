Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales luego de que Ángel de Brito revelara en LAM su segundo embarazo junto a su novio Nicolás Trombino.
Se filtró la lista de famosas con las que salió el novio de Jesica Cirio y estalló la polémica
Explosión en las redes sociales por los amores de Nicolás Trombino, el padre del futuro bebé de Jesica Cirio. Todos los detalles
La modelo y el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos están esperando un varón. “Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!”, decía Jesica en Desayuno Americano tras la primicia.
En medio de las repercusiones por el embarazo, salió a la luz el explosivo historial amoroso de Nicolás Trombino en el que apareció el nombre de dos famosas: Floppy Tesouro y María Lujan Telpunk.
"Trombino pareja de Jesica Cirio tuvo un vínculo con Floppy Tesouro y Maria Luján Telpuk. A María Luján le regaló un bulldog francés", reveló Fede Flowers en su Instagram. El periodista reveló que se comunicó con ambas aunque Telpuk no quiso dar detalles de su vínculo. "Me dijo “prefiero no hablar”", explicó mientras que Tesouro reconoció que lo conoce.
Los negocios de Nicolás Trombino, novio de Jesica Cirio
de Jesica Cirio, el periodista Tomás Díaz Cueto dio detalles explosivos de los negocios de Nicolas Trombino y estalló la polémica. Según reveló, Trombino tiene “vínculos un tanto extraños” como su sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro un exitosísimo empresario de 24 años que es mano derecha del sindicalista Luis Barrionuevo.
Ferro es CEO de una empresa en Miami que ofrece servicios de jets privados y de otra cuya dirección es la misma que una de las sedes del movimiento político del ex diputado. "¿Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?", dijo Díaz Cueto estallando las redes.