¡Escándalo! Jesica Cirio confesó la verdadera razón por la que se alejó de Elías Picirillo

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"Me dije 'creo que es un buen momento de seguir mi camino'", agregó Jesica Cirio quien terminó su relación con Piccirilo a menos de cumplir un años de casados.

¿Qué dijo Jesica Cirio sobre Sofía Clerici?

Jesica Cirio anunció su segundo embarazo y Sofía Clerici, con quien Martín Insaurralde tuvo un affaire mientras estaba casado con la modelo, no se quedó callada.

Sofía Clerici reventó las redes sociales publicando la foto de un cochecito de bebé de la marca Gucci acompañándolo con la frase "Estamos listos".

Como si no fuera suficiente, Clerici fue por más y likeo un posteo del periodista Fede Flowers con el título "En la dulce espera", generando especulaciones sobre su posible embarazo.

jesica cirio sofia clerici La reacción de Jesica Cirio al posteo de Sofía Clerici.

En el programa de Moria Casán, Jesica Cirio dio más detalles de su embarazo y se mostró de lo más incómoda cuando la One le consultó por el posteo de Sofía Clerici. “Para despedirte, hay una cosa en posteos que es el cochecito de la Clerici, como que está esperando un bebé. ¿Cómo te sentís? ¿Es como una gastada? Y está con la marca ahí, me muero”, dijo a lo que Jesica contestó sin rodeos. “No, no voy a hablar de eso. Nada de eso”, dijo.