En medio de las repercusiones por el anuncio de su segundo embarazo, Jesica Cirio rompió el silencio y habló como nunca de su separación de Elías Piccirillo.
¡Escándalo! Jesica Cirio confesó la verdadera razón por la que se alejó de Elías Picirillo
Por primera vez, Jesica Cirio dio detalles íntimos de su separación de Elías Piccirillo. Su descargo
Si bien no se refirió a la escandalosa detención del empresario, Jesica Cirio le confesó a Moria Casán cuando fue que decidió separarse.
Según la modelo una gran mariposa negra se estrelló contra el vidrio de la ventana de su hogar, cayendo al suelo lo que la llevó a investigar y descubrir que estaba anunciando la llegada de un evento muy negativo. "Yo ya estaba pasando un mal momento y ese día dije ‘me tengo que ir’", confesó a Moria Casán.
"Me dije 'creo que es un buen momento de seguir mi camino'", agregó Jesica Cirio quien terminó su relación con Piccirilo a menos de cumplir un años de casados.
¿Qué dijo Jesica Cirio sobre Sofía Clerici?
Jesica Cirio anunció su segundo embarazo y Sofía Clerici, con quien Martín Insaurralde tuvo un affaire mientras estaba casado con la modelo, no se quedó callada.
Sofía Clerici reventó las redes sociales publicando la foto de un cochecito de bebé de la marca Gucci acompañándolo con la frase "Estamos listos".
Como si no fuera suficiente, Clerici fue por más y likeo un posteo del periodista Fede Flowers con el título "En la dulce espera", generando especulaciones sobre su posible embarazo.
En el programa de Moria Casán, Jesica Cirio dio más detalles de su embarazo y se mostró de lo más incómoda cuando la One le consultó por el posteo de Sofía Clerici. “Para despedirte, hay una cosa en posteos que es el cochecito de la Clerici, como que está esperando un bebé. ¿Cómo te sentís? ¿Es como una gastada? Y está con la marca ahí, me muero”, dijo a lo que Jesica contestó sin rodeos. “No, no voy a hablar de eso. Nada de eso”, dijo.