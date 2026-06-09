Tras las polémicas y críticas que estallaron por sus lujosas vacaciones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas.
¡Escándalo! Mauro Icardi publicó foto de la China Suárez sin ropa en Las Maldivas
Polémica en las redes sociales por el álbum de fotos que subió Mauro Icardi de la China Suárez. Los detalles
En medio de las repercusiones por el esperado encuento tras meses separados, la China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores mostrando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas.
Además de mostrarse más enamorados que nunca, Mauro Icardi redobló la apuesta y causó gran revuelo al publicar una imagen al borde de la censura de la China Suárez.
En la postal, se puede ver a la actriz posando desde la ventana de su lujoso cuarto de hotel como Dios la trajo al mundo por lo que el futbolista tuvo que ocultar las partes íntimas de la China Suárez.
Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara
Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus