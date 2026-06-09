¡Redobló! La respuesta de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi mostrara a la China Suárez desnuda

wanda mani ,auro Wanda Nara lanzó una nueva publicidad de maní, tras la foto de la China Suárez sin ropa.

Si bien no hizo referencia al posteo de su ex, Wanda Nara salió con los tapones de punta subiendo un nuevo video promocionando una famosa marca de maní, con filosa indirecta hacia el jugador. "A mi me encanta el maní, me había quedado sin", dice Wanda irónica mientras mira a la cámara.

Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas El tenso reencuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Qué hizo Wanda Nara antes de entregar sus hijas a Mauro Icardi

Antes de entregarle las pequeñas al futbolista, Wanda Nara despidió a sus hijas con una salida en la noche porteña junto a sus hermanos, primos y abuelos.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó imágenes desde la puerta del teatro donde disfrutaron del musical "Annie". "Familia", escribió junto a la imagen.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre el grupo familiar. La pareja incluso se mostró cariñosa desde las butacas.