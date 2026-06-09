¡Interna! La novia de Alexis Mac Allister ¿la más odiada de las mujeres de la Selección?

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre dio más detalles. “Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, dijo la conductora además de confirmar que Ailén decidió bajarse del documental de las mujeres de la Selección por miedo a las críticas en las redes. “Tiene un complejo de culpa”, deslizó sobre las razones detrás de su ausencia.

Las mujeres de la Selección furiosas con Leandro Paredes

Camila Galante y Leandro Paredes quedaron en el centro de la polémica luego de que en el streaming BONDI sacaran a la luz la feroz interna que hay entre las mujeres de la selección por el comportamiento del futbolista.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, sostuvo el periodista Riva Roy. "Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa ”, agregó sobre el pacto entre Leandro Paredes y Camila Galante.

Según explicó, las mujeres estarían indignadas y preocupadas con la libertad que tiene Paredes. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda ”, lanzó el panelista.

camila galante paredes video Feroz interna en las mujeres de la Selección por el acuerdo de Leandro Paredes y Camila Galante.

Meses antes, Leandro Paredes fue relacionado con Emilia Mernes e incluso con Evangelina Anderson tras la comentada separación de la rubia de Martín Demichelis.