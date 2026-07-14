Alexis Mac Allister analizó a Inglaterra antes de la semifinal y conmovió al recordar a Diego Maradona

La Selección argentina se encuentra en la previa de un partido que promete ser histórico. Este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), la Albiceleste se verá las caras con Inglaterra en el marco de la segunda semifinal del Mundial 2026.
Alexis Mac Allister habló en la previa del partido entre la Selección argentina e Inglaterra. Como era inevitable, recordó a Diego Armando Maradona en México 86
La Selección argentina se encuentra en la previa de un partido que promete ser histórico. Este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), la Albiceleste se verá las caras con Inglaterra en el marco de la segunda semifinal del Mundial 2026.
En la previa del trascendental encuentro, uno de los que alzó la voz fue Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool palpitó lo que será el mano a mano con el elenco británico y, como era inevitable, recordó la gesta de Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo de México 1986.
Conocedor como pocos del ritmo de la Premier League, Mac Allister manifestó: “Juego contra la mayoría de ellos todos los fines de semana y está claro que físicamente son muy fuertes. Dicho esto, creo que en este Mundial se ha visto, no sé si llamarlo cansancio o no, pero ellos no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier".
“Son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo, como siempre lo hicimos con todas las selecciones que enfrentamos. Desde ese respeto vamos a dar lo mejor para que salga bien, porque al final nosotros confiamos mucho en nosotros, sabemos muy bien lo que hacemos y no nos vamos a mover de ahí”, sumó el mediocampista de la Selección argentina.
Con respecto al rendimiento de la Albiceleste y el sufrimiento para llegar a esta instancia de semis, soltó: “Está claro que hemos quizás sufrido un poco más de lo que nos hubiese gustado, pero al final es el Mundial, siempre pasa. Hay grandes selecciones y bueno, imagino el partido de mañana con mucha intensidad y obviamente con mucho nerviosismo desde todos lados”.
Para cerrar su mensaje a la gente, el volante expresó: “Vamos a dar todo porque amamos a nuestro país, amamos a nuestra selección y queremos lo mejor, como siempre lo hemos demostrado".
Al ser consultado por la inevitable comparación histórica y la carga emocional de este cruce, Alexis se sinceró sobre la figura del Diego: "Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, es casi imposible hacer las cosas que él hacía adentro de una cancha, solo Leo lo puede hacer".
"En estos días aparecen cosas en las redes, videos del Diego, del partido del 86... a uno lo ayudan verlas y recordarlas. Para nosotros Diego es una bandera muy importante como país, ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron", sentenció.