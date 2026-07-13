Tras el cuarto puesto obtenido en Rafaela, este domingo Julián Santero demostró que la mejora del binomio piloto- máquina sigue creciendo en esta temporada de Turismo Carretera, y logró el tercer escalón del podio en una dura carrera donde se impuso el bonaerense Otto Fritzler, con Mercedes Benz.
Julián Santero sigue escalando en el Turismo Carretera: hizo podio en Posadas
El piloto mendocino Julián Santero sigue de levantada el el Turismo Carretera, y en la octava fecha disputada em Misiones logró el tercer puesto
Por la octava fecha de la temporada 2026, Fritzler ganó en el autódromo Rosamonte, de Posadas, y quedó como escolta en el campeonato. registró un tiempo de 45 minutos 43 segundos 747 milésimas (45' 43'' 747/1000). Segundo fue Nicolás Bonelli (+ 0'' 501/1000) y tercero Santero (+0'' 853/1000).
Tercer puesto para Julián Santero en Misiones
Julián Santero, campeón del TC en 2024, tuvo un buen andar con su BMW M4 del equipo Ambrogio Racing, atendido por Rody Agut, saliendo segundo en su Serie (la 3°), detrás de Nico Bonelli (Ford Mustang), y disputando con este piloto y Otto Fritzler la final.
El mendocino, que compite en Turismo Nacional Clase 3, lidera junto a Agustín Canapino en esta categoría, ambos con 184 puntos.
La Final del TC en Posadas
Fritzler, con el equipo Prestige Auto Racing Team, fue el gran dominador del fin de semana, ya que había obtenido la pole position el sábado y el domingo ganó la primera de las tres series.
Fritzler, quien ya había ganado el año pasado en este circuito, en el inicio se apoderó del tercer lugar en detrimento de Santero. La competencia se neutralizó cuando quedaron detenidos los autos de Sebastián Abella y Andrés Jakos, aunque antes hubo otros toques.
Al relanzarse la carrera se mantuvo todo igual, aunque hubo un roce entre Mariano Werner y el líder del campeonato, Jonatan Castellano, lo que le permitió al primero de ellos ganar un puesto.
Fritzler sorprendió con su maniobra y fue directo a pasar a Ledesma para quedarse con el segundo puesto, aunque no se conformó y fue a buscar el triunfo.
Sobre la mitad de la competencia, se volvió a neutralizar la carrera por el despiste de Augusto Carinelli y al volver a iniciarse el oriundo de Bella Vista aguantó por la cuerda externa y le arrebató la punta a Bonelli.
Enseguida, Julián Santero superó a Ledesma para quedarse con la tercera colocación.
Otra interrupción permitió hacer más emocionante el final de la carrera, pero Fritzler no mostró fisuras en el manejo y lo controló muy bien a Bonelli para quedarse con la tercera victoria de la temporada.
Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín completaron los diez primeros lugares.
La novena fecha del Turismo Carretera será el Desafío de las Estrellas en el circuito de Villicum, en San Juan, el próximo 2 de agosto.
Cómo está el Campeonato de Turismo Carretera
Castellano es el puntero con 232,5 puntos, pero ahora el nuevo escolta es el propio Fritzler con 216,5, mientras que después aparecen José Manuel Urcera 202; Mauricio Lambiris 199,5; Canapino 195,5; Hernán Palazzo 186; Facundo Chapur 183,5; y Werner 182,5.
Julián Santero está 15°, con 155,5 puntos, y ostenta un triunfo, en la segunda fecha, disputada en Viedma. También había ganado en la fecha anterior, en Calafate, pero fue sancionado por una cuestión técnica y despojado el triunfo.