Julián Santero sigue escalando en el Turismo Carretera: hizo podio en Posadas

El mendocino, que compite en Turismo Nacional Clase 3, lidera junto a Agustín Canapino en esta categoría, ambos con 184 puntos.

Otto Fritzler, el gran ganador de la Final del TC en Posadas, Misiones.

La Final del TC en Posadas

Fritzler, con el equipo Prestige Auto Racing Team, fue el gran dominador del fin de semana, ya que había obtenido la pole position el sábado y el domingo ganó la primera de las tres series.

Fritzler, quien ya había ganado el año pasado en este circuito, en el inicio se apoderó del tercer lugar en detrimento de Santero. La competencia se neutralizó cuando quedaron detenidos los autos de Sebastián Abella y Andrés Jakos, aunque antes hubo otros toques.

Al relanzarse la carrera se mantuvo todo igual, aunque hubo un roce entre Mariano Werner y el líder del campeonato, Jonatan Castellano, lo que le permitió al primero de ellos ganar un puesto.

Fritzler sorprendió con su maniobra y fue directo a pasar a Ledesma para quedarse con el segundo puesto, aunque no se conformó y fue a buscar el triunfo.

Sobre la mitad de la competencia, se volvió a neutralizar la carrera por el despiste de Augusto Carinelli y al volver a iniciarse el oriundo de Bella Vista aguantó por la cuerda externa y le arrebató la punta a Bonelli.

Enseguida, Julián Santero superó a Ledesma para quedarse con la tercera colocación.

Otra interrupción permitió hacer más emocionante el final de la carrera, pero Fritzler no mostró fisuras en el manejo y lo controló muy bien a Bonelli para quedarse con la tercera victoria de la temporada.

Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín completaron los diez primeros lugares.

La novena fecha del Turismo Carretera será el Desafío de las Estrellas en el circuito de Villicum, en San Juan, el próximo 2 de agosto.

Cómo está el Campeonato de Turismo Carretera

Castellano es el puntero con 232,5 puntos, pero ahora el nuevo escolta es el propio Fritzler con 216,5, mientras que después aparecen José Manuel Urcera 202; Mauricio Lambiris 199,5; Canapino 195,5; Hernán Palazzo 186; Facundo Chapur 183,5; y Werner 182,5.

Julián Santero está 15°, con 155,5 puntos, y ostenta un triunfo, en la segunda fecha, disputada en Viedma. También había ganado en la fecha anterior, en Calafate, pero fue sancionado por una cuestión técnica y despojado el triunfo.