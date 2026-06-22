Julián Santero volvió a la pelea en el Turismo Carretera y salió 4° en Rafaela

El tercer puesto lo había logrado en pista Marcos Landa (Chrevrolet Camaro), pero fue penalizado por no cumplir con la altura en su coche, y el tercer escalón del podio quedó para Dianda. El piloto uruguayo recibió un recargo que lo reposicionó en el 6° puesto de la Final.

Posiciones finales de la carrera de TC en Rafaela

Tras esta 7° fecha del campeonato que fiscaliza la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Carretera), el campeonato cambió de liderazgo, ya que Jonatan Castellano cruzó la meta en el 14º puesto y volvió a la cima con el Dodge Challenger del Galarza Racing (201,5 puntos), desplazando de la cima a José Manuel Urcera con el Toyota Camry del Maquin Parts (187.5).

En las posiciones Julián Santero está en el puesto 18° y buscará trepar para estar entre los 12 clasificados a la Copa de Oro. El mendocino acumula 117 unidades. El mendocino ganó la primera carrera del año, en el Calafate, pero fue sancionado por la altura de su BMW. En la fecha siguiente, en Viedma, llegó al triunfo, el único obtenido este año.

La próxima fecha del campeonato de Turismo Carretera, la octava, será el 12 de julio, en Posadas, Misiones