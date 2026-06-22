Este domingo se disputó la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera con la buena noticia de la recuperación del piloto mendocino Julián Santero, con MBW M4, que finalizó cuarto en la competencia disputada en el histórico circuito de Rafaela.
Julián Santero volvió a la pelea en el Turismo Carretera y salió 4° en Rafaela
Tras diversos inconvenientes, en la 7ª fecha del Turismo Carretera, el mendocino Julián Santero estuvo cerca del podio. El ganador fue el local Valentín Aguirre
La Final de la jornada rafaelina tuvo como ganador al local Valentín Aguirre, Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, con un tiempo de 36 minutos 19 segundos 123 milésimas (36' 19'' 123/1000), escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet-Canning Motorsport- a +0'' 704/1000).
Completaron el podio Marco Dianda (Dodge Challenger-Galarza Racing- a +21'' 918/1000). En cuarto lugar llegó el mendocino -de Guaymallén- Julián Santero (BMW M4- BMW Motorsport- a +27'' 174/1000).
El tercer puesto lo había logrado en pista Marcos Landa (Chrevrolet Camaro), pero fue penalizado por no cumplir con la altura en su coche, y el tercer escalón del podio quedó para Dianda. El piloto uruguayo recibió un recargo que lo reposicionó en el 6° puesto de la Final.
Posiciones finales de la carrera de TC en Rafaela
Tras esta 7° fecha del campeonato que fiscaliza la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Carretera), el campeonato cambió de liderazgo, ya que Jonatan Castellano cruzó la meta en el 14º puesto y volvió a la cima con el Dodge Challenger del Galarza Racing (201,5 puntos), desplazando de la cima a José Manuel Urcera con el Toyota Camry del Maquin Parts (187.5).
En las posiciones Julián Santero está en el puesto 18° y buscará trepar para estar entre los 12 clasificados a la Copa de Oro. El mendocino acumula 117 unidades. El mendocino ganó la primera carrera del año, en el Calafate, pero fue sancionado por la altura de su BMW. En la fecha siguiente, en Viedma, llegó al triunfo, el único obtenido este año.
La próxima fecha del campeonato de Turismo Carretera, la octava, será el 12 de julio, en Posadas, Misiones