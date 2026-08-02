Lucas Vicino y Julián Santero fueron top 10 en la final de Clase 3 que ganó Agustín Canapino

El ganador de la Final de la Clase 3 del TN Clase 3 fue el arrecifeño y líder del campeonato Agustín Canapino (Chevrolet Cruze- Salvita Racing), con un tiempo de 33 minutos 34 segundos y 682 milésimas (33' 34'' 682/1000) para las 18 vueltas. Lo escoltaron Jorge Barrio (Chevrolet- 33' 35'' 810/1000) y Leonel Pernía (Honda- 33' 40'' 387/100).

Agustín Canapino. La Bestia de Arrecifes ganó su tercera carrera consecutiva en la Clase 3 del Turismo Nacional.

Lucas Vicino y Julián Santero fueron Top 10 en el San Juan Villicum

El más destacado de los pilotos de nuestra provincia fue el lasherino Lucas Vicino, que pudo ganar el sábado su serie, aunque fue sancionado y bajado al quinto lugar, por lo que este domingo largó desde el 13° puesto de la grilla. Sin embargo, el conductor del Toyota Corolla de la Escudería Vicino dio pelea y llegó en el 5° lugar de la final, a +9'' 404/1000.