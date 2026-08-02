Dos pilotos mendocinos fueron protagonistas este fin de semana en la octava fecha del Turismo Nacional disputada en el circuito San Juan Villicum. Lucas Vicino y Julián Santero estuvieron entre los diez primeros y sumando puntos en el campeonato de la Clase 3.
Lucas Vicino y Julián Santero fueron top 10 en la final de Clase 3 que ganó Agustín Canapino
La final de la Clase 3 del Turismo Nacional disputada en San Juan, tuvo como ganador a Agustín Canapino. Lucas Vicino y Julián Santero y fueron 5° y 8°
El ganador de la Final de la Clase 3 del TN Clase 3 fue el arrecifeño y líder del campeonato Agustín Canapino (Chevrolet Cruze- Salvita Racing), con un tiempo de 33 minutos 34 segundos y 682 milésimas (33' 34'' 682/1000) para las 18 vueltas. Lo escoltaron Jorge Barrio (Chevrolet- 33' 35'' 810/1000) y Leonel Pernía (Honda- 33' 40'' 387/100).
Lucas Vicino y Julián Santero fueron Top 10 en el San Juan Villicum
El más destacado de los pilotos de nuestra provincia fue el lasherino Lucas Vicino, que pudo ganar el sábado su serie, aunque fue sancionado y bajado al quinto lugar, por lo que este domingo largó desde el 13° puesto de la grilla. Sin embargo, el conductor del Toyota Corolla de la Escudería Vicino dio pelea y llegó en el 5° lugar de la final, a +9'' 404/1000.
De esta forma Vicino saltó desde el puesto 21 del campeonato al 15°, con una sumatoria de 79 puntos (lastrará 12kg).
En tanto el campeón vigente de la Clase 3, Julián Santero (Volkswagen Virtus- GR Competición), llegó en el octavo puesto a +20'' 433/1000. En base a esto bajó un puesto en el campeonato, quedando 4°, con 147 puntos (34kg de lastre).
Por su parte, el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze) terminó muy retrasado, finalizando penúltimo.
Resultado de la Final de la Clase 3 de la 8ª fecha
Posiciones en el campeonato TN Clase 3 (8 fechas)
En pocas palabras
- Ganó Canapino: Agustín Canapino se impuso en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Juan.
- Vicino y Santero: Lucas Vicino finalizó 5° y Julián Santero, 8°, sumando puntos en el campeonato.
- Posiciones TN Clase 3: Los resultados de la octava fecha y las posiciones actualizadas del campeonato.