Tomás Vitar hizo un carrerón en San Juan y defendió su liderazgo en el Turismo Nacional Clase 2

La Final de la 7ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional fue ganada por el santacruceño Pedro Grippo (GR Competición), con Toyota Yaris, con un tiempo de 30 minutos 56 segundos 661 milésimas (30' 56'' 661/1000). Lo escoltaron Maximiliano Bestani (JPM Racing/Chevrolet Onix), a +0'' 576/1000; y Exequiel Bastidas (Ale Bucci Racing/Toyota Yaris), a +3'' 258/1000.

El calafateño Pedro Grippo fue el ganador de la Final del Turismo Nacional Clase 2 en el San Juan Villicum.

Tomás Vitar y una trepada heroica en la Clase 2 del Turismo Nacional

Tomás Vitar, del equipo GR Competición, que hasta estuvo en duda su continuidad en la Clase 2 del TN por cuestiones económicas, llegó a esta carrera por la 7ª fecha del calendario de la APAT como puntero absoluto, con 183 unidades, pero en la serie de la víspera (3ª) fue sancionado y finalizó en el séptimo puesto, teniendo que largar desde muy atrás en la final.