Luego de ser retrasado el sábado por una sanción, el piloto mendocino Tomás Vitar logró realizar una inolvidable faena en la pista del autódromo San Juan Villicum. Largando este domingo desde el puesto 20°, trepó hasta el 7° lugar y logró sumar puntos para mantenerse arriba.
Tomás Vitar hizo un carrerón en San Juan y defendió su liderazgo en el Turismo Nacional Clase 2
El piloto mendocino Tomás Vitar, líder de la Clase 2 del Turismo Nacional, largó muy retrasado en San Juan pero logró llegar en el 7° lugar y mantenerse arriba
La Final de la 7ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional fue ganada por el santacruceño Pedro Grippo (GR Competición), con Toyota Yaris, con un tiempo de 30 minutos 56 segundos 661 milésimas (30' 56'' 661/1000). Lo escoltaron Maximiliano Bestani (JPM Racing/Chevrolet Onix), a +0'' 576/1000; y Exequiel Bastidas (Ale Bucci Racing/Toyota Yaris), a +3'' 258/1000.
Tomás Vitar y una trepada heroica en la Clase 2 del Turismo Nacional
Tomás Vitar, del equipo GR Competición, que hasta estuvo en duda su continuidad en la Clase 2 del TN por cuestiones económicas, llegó a esta carrera por la 7ª fecha del calendario de la APAT como puntero absoluto, con 183 unidades, pero en la serie de la víspera (3ª) fue sancionado y finalizó en el séptimo puesto, teniendo que largar desde muy atrás en la final.
El piloto de Guaymallén, con su Nissan March inició su carrera de este domingo desde el puesto 20, y con apenas 15 vueltas por delante, comenzó una trepada excepcional puesto por puesto, incluso saltando del octavo al séptimo lugar en el último giro.
Fuera del podio donde estuvieron Grippo, Bestani y Bastidas, se ubicó en 4° lugar el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot).
Con esta cuarta posición, Coltrinari consiguió empatar en el puntaje del campeonato (201) con Tomás Vitar.
En pocas palabras
- Tomás Vitar: El piloto mendocino defendió su liderazgo en la Clase 2 del Turismo Nacional en San Juan.
- Carrera heroica: Partiendo desde el puesto 20°, Vitar escaló hasta el 7° lugar.
- Resultado clave: Logró sumar puntos importantes para mantenerse como puntero del campeonato.