Por la séptima fecha del campeonato de Turismo Nacional, que se disputa en el autódromo San Juan Villicum, de la vecina provincia, los pilotos mendocinos Julián Santero, y Lucas Vicino, en Clase 3; y Tomas Vitar, en Clase 2, tuvieron una buena jornada en la disputa de las serie correspondientes.
Turismo Nacional en San Juan: buena jornada para Julián Santero y Lucas Vicino en Clase 3
En la disputa de las Series del Turismo Nacional Clase 3, los mendocinos Julián Santero y Lucas Vicino tuvieron buena faena, En Clase 2, Tomas Vitar fue 7°
Este domingo se correrán en San Juan las finales correspondientes a estas divisionales de TN, que fiscalizan la APAT. La larga de la carrera principal de la Clase 2 será a las 09.05, a 15 vueltas o 35 minutos; y a continuación, 09.55, se podrán en marcha la final de Clase 3 (a 18 giros o 40 minutos).
Lucas Vicino dio el batacazo en Clase 3, pero...
La Segunda Serie de la Clase 3 lo tuvo como ganador al piloto lasherino Lucas Vicino (Toyota Corolla), pero los comisarios detectaron que había realizado un adelantamiento en la salida (falsa largada), y lo penalizaron con cuatro puestos, por lo que finalizó en el 5° puesto.
Quien heredó el triunfo fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con un tiempo de 9 minutos 18 segundos 760 milésimas (9' 18'' 760/1000) para las 5 vueltas correspondientes. Lo escoltaron Facundo Ardusso (Toyota Corolla), a +450/1000; y Mauricio Lambiris (Ford Focus/ +3'' 174/1000). Vicino quedó 5 a +4'' 714/1000.
Por su parte, el campeón defensor, el corredor oriundo de Guaymallén Julián Santero (VW Virtus), finalizó 3° e hizo podio en la Primera Serie de la Clase 3, con un tiempo de +660 milésimas (0'' 660/1000) que el ganador del parcial, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que cronometró un total de 10' 13'' 983/1000 para las 5 vueltas. Lo escoltó Leonel Pernía (Honda Civic), a + 0'' 258/1000.
En tanto, también la Primera Serie, el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), llegó 9°, con un tiempo de 10' 20'' 004/1000 (+06'' 021/1000).
Tomás Vitar, también recargado en la Clase 2
Por su parte, en la Clase menor, Clase 2, el piloto de Guaymallén Tomás Vitar, líder del campeonato, terminó en el 7° lugar de la Tercera Serie. Vitar fue recargado también por una maniobra peligrosa sobre el auto de Thomas Marchesin, finalizando a +14'' 936/1000 del ganador.
Esta tercera serie fue ganada por Santino Balerini (Peugeot 208), con un tiempo de 9' 31'' 563/1000 para cinco vueltas. Completaron el podio Pablo Collazo (Toyota Yaris), a +02'' 640/1000; y Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), a +'4'' 044/1000.
En pocas palabras
- Ganadores de Serie: Agustín Canapino (Clase 3) y Santino Balerini (Clase 2) se impusieron en sus respectivas categorías.
- Competencia reñida: Se registraron diferencias mínimas entre los primeros puestos en ambas categorías.
- Clase 3: Jorge Barrio, Leonel Pernía y Julián Santero ocuparon el podio.