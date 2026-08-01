Turismo Nacional en San Juan: buena jornada para Julián Santero y Lucas Vicino en Clase 3

Quien heredó el triunfo fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con un tiempo de 9 minutos 18 segundos 760 milésimas (9' 18'' 760/1000) para las 5 vueltas correspondientes. Lo escoltaron Facundo Ardusso (Toyota Corolla), a +450/1000; y Mauricio Lambiris (Ford Focus/ +3'' 174/1000). Vicino quedó 5 a +4'' 714/1000.

Por su parte, el campeón defensor, el corredor oriundo de Guaymallén Julián Santero (VW Virtus), finalizó 3° e hizo podio en la Primera Serie de la Clase 3, con un tiempo de +660 milésimas (0'' 660/1000) que el ganador del parcial, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que cronometró un total de 10' 13'' 983/1000 para las 5 vueltas. Lo escoltó Leonel Pernía (Honda Civic), a + 0'' 258/1000.

En tanto, también la Primera Serie, el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), llegó 9°, con un tiempo de 10' 20'' 004/1000 (+06'' 021/1000).

Tomás Vitar pudo correr en la Clase 2, donde buscará mantenerse en lo más alto del campeonato del TN. Foto: Prensa APAT

Tomás Vitar, también recargado en la Clase 2

Por su parte, en la Clase menor, Clase 2, el piloto de Guaymallén Tomás Vitar, líder del campeonato, terminó en el 7° lugar de la Tercera Serie. Vitar fue recargado también por una maniobra peligrosa sobre el auto de Thomas Marchesin, finalizando a +14'' 936/1000 del ganador.

Esta tercera serie fue ganada por Santino Balerini (Peugeot 208), con un tiempo de 9' 31'' 563/1000 para cinco vueltas. Completaron el podio Pablo Collazo (Toyota Yaris), a +02'' 640/1000; y Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), a +'4'' 044/1000.