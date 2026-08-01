Inicio Automovilismo Julián Santero
TURISMO NACIONAL

Turismo Nacional en San Juan: buena jornada para Julián Santero y Lucas Vicino en Clase 3

En la disputa de las Series del Turismo Nacional Clase 3, los mendocinos Julián Santero y Lucas Vicino tuvieron buena faena, En Clase 2, Tomas Vitar fue 7°

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lucas Vicino ganó su serie de la Clase 3 de Turismo nacional, pero fue penalizado y bajado al 5° lugar.

Lucas Vicino ganó su serie de la Clase 3 de Turismo nacional, pero fue penalizado y bajado al 5° lugar.

Foto: Prensa APAT

Por la séptima fecha del campeonato de Turismo Nacional, que se disputa en el autódromo San Juan Villicum, de la vecina provincia, los pilotos mendocinos Julián Santero, y Lucas Vicino, en Clase 3; y Tomas Vitar, en Clase 2, tuvieron una buena jornada en la disputa de las serie correspondientes.

Este domingo se correrán en San Juan las finales correspondientes a estas divisionales de TN, que fiscalizan la APAT. La larga de la carrera principal de la Clase 2 será a las 09.05, a 15 vueltas o 35 minutos; y a continuación, 09.55, se podrán en marcha la final de Clase 3 (a 18 giros o 40 minutos).

El Turismo Nacional, la categor&iacute;a "m&aacute;s federal" tuvo una tarde de s&aacute;bado excepcional en el circuito San Juan VIllicum. este domingo por la ma&ntilde;ana se corren las finales.

El Turismo Nacional, la categoría "más federal" tuvo una tarde de sábado excepcional en el circuito San Juan VIllicum. este domingo por la mañana se corren las finales.

Lucas Vicino dio el batacazo en Clase 3, pero...

La Segunda Serie de la Clase 3 lo tuvo como ganador al piloto lasherino Lucas Vicino (Toyota Corolla), pero los comisarios detectaron que había realizado un adelantamiento en la salida (falsa largada), y lo penalizaron con cuatro puestos, por lo que finalizó en el 5° puesto.

Quien heredó el triunfo fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con un tiempo de 9 minutos 18 segundos 760 milésimas (9' 18'' 760/1000) para las 5 vueltas correspondientes. Lo escoltaron Facundo Ardusso (Toyota Corolla), a +450/1000; y Mauricio Lambiris (Ford Focus/ +3'' 174/1000). Vicino quedó 5 a +4'' 714/1000.

Por su parte, el campeón defensor, el corredor oriundo de Guaymallén Julián Santero (VW Virtus), finalizó 3° e hizo podio en la Primera Serie de la Clase 3, con un tiempo de +660 milésimas (0'' 660/1000) que el ganador del parcial, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que cronometró un total de 10' 13'' 983/1000 para las 5 vueltas. Lo escoltó Leonel Pernía (Honda Civic), a + 0'' 258/1000.

En tanto, también la Primera Serie, el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), llegó 9°, con un tiempo de 10' 20'' 004/1000 (+06'' 021/1000).

Tom&aacute;s Vitar pudo correr en la Clase 2, donde buscar&aacute; mantenerse en lo m&aacute;s alto del campeonato del TN.

Tomás Vitar pudo correr en la Clase 2, donde buscará mantenerse en lo más alto del campeonato del TN.

Tomás Vitar, también recargado en la Clase 2

Por su parte, en la Clase menor, Clase 2, el piloto de Guaymallén Tomás Vitar, líder del campeonato, terminó en el 7° lugar de la Tercera Serie. Vitar fue recargado también por una maniobra peligrosa sobre el auto de Thomas Marchesin, finalizando a +14'' 936/1000 del ganador.

Esta tercera serie fue ganada por Santino Balerini (Peugeot 208), con un tiempo de 9' 31'' 563/1000 para cinco vueltas. Completaron el podio Pablo Collazo (Toyota Yaris), a +02'' 640/1000; y Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), a +'4'' 044/1000.

En pocas palabras

  • Ganadores de Serie: Agustín Canapino (Clase 3) y Santino Balerini (Clase 2) se impusieron en sus respectivas categorías.
  • Competencia reñida: Se registraron diferencias mínimas entre los primeros puestos en ambas categorías.
  • Clase 3: Jorge Barrio, Leonel Pernía y Julián Santero ocuparon el podio.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar