El Autódromo Gálvez se transforma: Buenos Aires avanza en el sueño de recibir a la Fórmula 1 y al MotoGP

Actualmente avanzan la demolición de la antigua tribuna de la horquilla, la instalación de 4.400 metros de pianos de hormigón, el asfaltado de primeros sectores, el túnel bajo la curva 1 que conectará la avenida Roca con el paddock, y las mejoras en el edificio de boxes y Race Control.

El respaldo institucional y la proyección internacional

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el impacto de los trabajos: "Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca". Asimismo, remarcó que estas inversiones posicionan a Buenos Aires de cara a su designación como Capital Mundial del Deporte en 2027.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, sostuvo: "Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos disfruten de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro".