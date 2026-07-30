El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reformuló el proyecto de modernización integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de adecuarlo a los exigentes requisitos del MotoGP —que regresará en 2027— y a las especificaciones técnicas de la Fórmula 1, la que se espera que vuelva en ese año también.
El Autódromo Gálvez se transforma: Buenos Aires avanza en el sueño de recibir a la Fórmula 1 y al MotoGP
La Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando en las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, apostando al retorno de la Fórmula 1 internacional y el MotoGP
Las obras, que se iniciaron en enero y son ejecutadas por Autopistas Urbanas (AUSA), la Secretaría de Deportes y la firma especializada Tilke Engineers & Architects, ya alcanzaron un 60 por ciento de avance.
Modificaciones en la pista del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y nueva infraestructura internacional
El plan incluye reformas estructurales en el trazado, destacándose la extensión de la pista sobre el actual kartódromo —que será reubicado con homologación internacional— para generar una recta opuesta más larga y una nueva horquilla final previa a la recta principal compatible con las normas de la FIA. Para el MotoGP, el circuito tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que la variante para la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros con 15 curvas. En estos sectores los autos podrán superar los 340 km/h y el predio tendrá capacidad para albergar hasta 150.000 espectadores por día.
Actualmente avanzan la demolición de la antigua tribuna de la horquilla, la instalación de 4.400 metros de pianos de hormigón, el asfaltado de primeros sectores, el túnel bajo la curva 1 que conectará la avenida Roca con el paddock, y las mejoras en el edificio de boxes y Race Control.
El respaldo institucional y la proyección internacional
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el impacto de los trabajos: "Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca". Asimismo, remarcó que estas inversiones posicionan a Buenos Aires de cara a su designación como Capital Mundial del Deporte en 2027.
Por su parte, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, sostuvo: "Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos disfruten de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro".
En pocas palabras
- Autódromo Gálvez: Se avanza en la modernización para recibir a MotoGP y Fórmula 1.
- Obras: Incluyen reformas en la pista, nueva infraestructura y capacidad para 150.000 espectadores.
- Proyección: El objetivo es posicionar a Buenos Aires como sede de eventos internacionales y destacarse como Capital Mundial del Deporte en 2027.