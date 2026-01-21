Comenzaron las obras para modernizar el Gálvez de cara al regreso del MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

La pista también será reconfigurada y ampliada: pasará de 9,5 metros de ancho a 12 metros en casi toda su extensión, con excepciones en la recta principal que quedará en 15 metros. El trazado total se proyecta en alrededor de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h, cumpliendo con los requisitos tanto de MotoGP (FIM) como de Fórmula 1 (FIA).

Voces del proyecto: inversión y futuro internacional

“Estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1 ”, afirmó Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacando además que cada gran evento internacional representa una inversión superior a 150 millones de dólares para la ciudad y una fuente de empleo local.

Por su parte, Fabián Turnes, secretario de Deportes, describió al “Gálvez” como un símbolo de Buenos Aires, y sostuvo: “Nuestra apuesta es transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la esencia ni la mística que lo transformó en la catedral del automovilismo argentino”.

Las obras, que comenzaron oficialmente este mes, tienen una duración prevista de un año y se espera que finalicen durante el primer trimestre de 2027, justo a tiempo para que el MotoGP vuelva a Buenos Aires luego de casi tres décadas sin carreras en el histórico circuito.

Las cubiertas que serán usadas para fortalecer las defensas

Seguridad, tecnología y experiencia para el público

Además de la reconfiguración de la pista, el proyecto incluye:

Nuevo pavimento de mezcla asfáltica diseñado específicamente para MotoGP y F1.

para MotoGP y F1. 3.120 metros de pianos homologados para ambas disciplinas.

para ambas disciplinas. Ampliación de la capacidad de espectadores , con una proyección superior a 150.000 asistentes durante un fin de semana de competencia.

, con una proyección superior a durante un fin de semana de competencia. Nuevo acceso por la Avenida 27 de Febrero , para mejorar la circulación de ingreso y egreso al predio.

, para mejorar la circulación de ingreso y egreso al predio. Tecnología de punta en semáforos y banderas LED homologadas, reforzando la seguridad y la experiencia del público y los competidores.

Una vez demolida la torre de control se procedió al podio, que se ubicaba a la izquierda

El Gálvez vuelve al mapa mundial del deporte motor

El proyecto elevó las expectativas de la comunidad motorsport internacional y abre la puerta a que, pasados los años, Buenos Aires vuelva a ser sede de la Fórmula 1, un campeonato que no se disputa allí desde 1998.

Con una mirada hacia el futuro, el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez se posiciona como un epicentro de grandes eventos deportivos, generando impacto económico, turístico y cultural para la ciudad y para Argentina en su conjunto.