Boca va por la séptima Copa Libertadores con un plantel que en 2025 lo perdió todo

El primer golpe llegó el 26 de febrero cuando en La Bombonera (que estaba repleta de hinchas y de ilusiones), el conjunto dirigido por Fernando Gago ganó 2 a 1 a Alianza Lima, pero en la ida en Perú había caído por 1 a 0, lo que llevó la definición desde el punto de penal.

Allí todo fue una confusión. Minutos antes de que el árbitro decretará los penales, Agustín Marchesín pidió el cambio para que atajara Leandro Brey, una modificación que ni el arquero suplente ni el cuerpo técnico estaba al tanto. Alan Velasco falló el tiro más importante y la Boca explotó en un grito uniforme: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

En el 2025 La Bombonera se acostumbró a sufrir derrotas importantes porque en el Torneo Apertura tuvo que ver cómo el Xeneize se quedaba afuera en cuartos de final tras caer 1 a 0 frente a Independiente de Avellaneda y en el Torneo Clausura tuvieron la misma suerte, pero en semifinales y contra Racing Club al perder por el mismo resultado.

Entre los torneos locales viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes donde no logró pasar la primera ronda: fue 2 a 2 contra el Benfica en el debut (tras ir ganando por 2 a 0), sufrió una derrota digna contra el Bayern Múnich por 2 a 1 y, en el tercer partido que todo indicaba que se quedarían con los tres puntos, empató contra el Auckland City por 1 a 1, con el recordado gol del profesor.

Por otro lado, estuvo la ilusión de conquistar la Copa Argentina, pero Boca quedó eliminado de manera prematura en los 16avos de final, tras caer por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

bombonera russo La Bombonera fue testigo de un año deplorable para Boca Juniors.

La pasividad de Boca en el mercado de pases

Juan Román Riquelme le bajó importancia a la imposibilidad de Boca de sumar refuerzos de cara a la próxima Copa Libertadores (y a la temporada en general) ya que explicó que "en enero del año pasado llegaron siete jugadores y se escuchaba que era el mejor mercado del club en los últimos 20 años".

Llegaron 10 jugadores importantes, con lo que significa contar con Leandro, por lo que en este no tenemos que volvernos tan locos.

De igual manera, por más que en sus declaraciones le baje la espuma a la problemática de no lograr incorporar, si lo intentó con resultados totalmente negativos: Marino Hinestroza coqueteó con Boca Juniors, para elevar su precio y finalizar firmando con Vasco da Gama; Miguel Borja hizo lo propio y terminó en Cruz Azul. Y solo son dos casos de tantos intentos (y rumores) que hubo en el actual mercado de pases.

El análisis de Juan Román Riquelme es bueno, pero parece olvidar que no dejan de ser los mismos nombres responsables de un 2025 para el olvido.

Además, ya para finalizar, quienes manejan los hilos de uno de los clubes más importantes del mundo, no tienen que permitir que ciertos personajes "jueguen", "coqueteen", "utilicen" a Boca en búsqueda de beneficios personales que poco le deben importar al club vestido de Azul y bañado en Oro.