La serie turca que conquistó los corazones y se convirtió en un éxito internacional

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Demet Evgar. La gran actriz turca brilla en la serie de HBO Max Bahar. 

bahar

Esta ficción, que fue un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.

Tras veinte años de postergar sus sueños por el bienestar de su familia, la vida de Bahar da un giro radical. Un diagnóstico inesperado la obliga a confrontar su presente y le otorga el impulso necesario para retomar su carrera como médica.

Sin embargo, su regreso al exigente mundo hospitalario no será fácil: deberá demostrar su valor en un entorno liderado por su propio esposo, quien oculta una doble vida, y encontrar la fuerza para reconstruir su identidad en medio de una traición que lo cambiará todo.

HBO Max: de qué trata la serie Bahar

bahar1

La historia se centra en Bahar, una ama de casa que hace 20 años abandonó sus estudios para dedicarse a su familia.

Al darse cuenta de que padece una grave enfermedad que pone en riesgo su vida, decide darle un giro a su presente y retomar la medicina.

El relato trae a debate temas como la resiliencia, el amor propio, los vínculos familiares, la maternidad y las relaciones de pareja, atravesados por tensiones, secretos y dilemas morales.

HBO Max: elenco de la serie Bahar

  • Demet Evgar como Bahar Yavuzolu
  • Mehmet Ylmaz Ak como Timur Yavuzoglu
  • Nil Sude Albayrak como Seren Tekin
  • Bura Gülsoy como Evren Yalkin
  • Deniz Sarka como Rüzgar Keskin

Tráiler de la serie Bahar

Embed - Bahar: Esencia de Mujer | Promo | Esta Noche 10PM/9C | Por Telemundo y Peacock

