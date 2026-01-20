Esta es la serie turca que conquistó los corazones y se convirtió en un éxito mundial; tiene todos los ingredientes, amor, obsesión, intriga, ambición y venganza, se trata de Bahar y HBO Max la tiene en su catálogo de series.
La serie turca que conquistó los corazones y se convirtió en un éxito internacional
Esta ficción, que fue un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.
Tras veinte años de postergar sus sueños por el bienestar de su familia, la vida de Bahar da un giro radical. Un diagnóstico inesperado la obliga a confrontar su presente y le otorga el impulso necesario para retomar su carrera como médica.
Sin embargo, su regreso al exigente mundo hospitalario no será fácil: deberá demostrar su valor en un entorno liderado por su propio esposo, quien oculta una doble vida, y encontrar la fuerza para reconstruir su identidad en medio de una traición que lo cambiará todo.
HBO Max: de qué trata la serie Bahar
La sinopsis de la serie turca Bahar describe: "Esta ficción, que ha sido un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer. Un drama inspirador con un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de las mujeres para reinventarse".
La historia se centra en Bahar, una ama de casa que hace 20 años abandonó sus estudios para dedicarse a su familia.
Al darse cuenta de que padece una grave enfermedad que pone en riesgo su vida, decide darle un giro a su presente y retomar la medicina.
El relato trae a debate temas como la resiliencia, el amor propio, los vínculos familiares, la maternidad y las relaciones de pareja, atravesados por tensiones, secretos y dilemas morales.
HBO Max: elenco de la serie Bahar
- Demet Evgar como Bahar Yavuzolu
- Mehmet Ylmaz Ak como Timur Yavuzoglu
- Nil Sude Albayrak como Seren Tekin
- Bura Gülsoy como Evren Yalkin
- Deniz Sarka como Rüzgar Keskin