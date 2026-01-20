La serie turca que conquistó los corazones y se convirtió en un éxito internacional

Sin embargo, su regreso al exigente mundo hospitalario no será fácil: deberá demostrar su valor en un entorno liderado por su propio esposo, quien oculta una doble vida, y encontrar la fuerza para reconstruir su identidad en medio de una traición que lo cambiará todo.

HBO Max: de qué trata la serie Bahar

La sinopsis de la serie turca Bahar describe: "Esta ficción, que ha sido un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer. Un drama inspirador con un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de las mujeres para reinventarse".

bahar1

La historia se centra en Bahar, una ama de casa que hace 20 años abandonó sus estudios para dedicarse a su familia.

Al darse cuenta de que padece una grave enfermedad que pone en riesgo su vida, decide darle un giro a su presente y retomar la medicina.

El relato trae a debate temas como la resiliencia, el amor propio, los vínculos familiares, la maternidad y las relaciones de pareja, atravesados por tensiones, secretos y dilemas morales.

HBO Max: elenco de la serie Bahar

Demet Evgar como Bahar Yavuzolu

Mehmet Ylmaz Ak como Timur Yavuzoglu

Nil Sude Albayrak como Seren Tekin

Bura Gülsoy como Evren Yalkin

Deniz Sarka como Rüzgar Keskin

Tráiler de la serie Bahar