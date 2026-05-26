Netflix: la serie romántica y casi terapéutica que arrasa con su intenso drama

Se trata de Sullivan's Crossing, una serie de 3 temporadas producidas por Roma Roth y Gail Harvey. Según la crítica de Joel Keller en Decider, esta historia de Netflix logra "saciar el antojo" de un buen relato romántico.

La trama sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana de éxito que, tras un escándalo profesional, regresa a su pueblo natal en Nueva Escocia. Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, se enfrenta a su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.