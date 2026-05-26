La plataforma de series y películas de Netflix tiene una gran cantidad de dramas románticos que tienen un efecto terapéutico sobre los suscriptores, por lo que están entre los más elegidos del catálogo. Uno de ellos está protagonizado por Morgan Kohan en un papel atrapante.
Netflix: la serie romántica y casi terapéutica que arrasa con su intenso drama
La serie de Netflix que ofrece un intenso romance y un drama familiar terapéutico que cautiva a los suscriptores.
Se trata de Sullivan's Crossing, una serie de 3 temporadas producidas por Roma Roth y Gail Harvey. Según la crítica de Joel Keller en Decider, esta historia de Netflix logra "saciar el antojo" de un buen relato romántico.
La trama sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana de éxito que, tras un escándalo profesional, regresa a su pueblo natal en Nueva Escocia. Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, se enfrenta a su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.
Netflix: de qué trata la serie Sullivan's Crossing
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sullivan's Crossing reza: "Cuando la exitosa carrera de Maggie como neurocirujana se ve trastocada, regresa a su idílica Nueva Escocia, donde deberá enfrentarse, y volver a conectarse, con su pasado.
La neurocirujana Maggie Sullivan, interpretada por Morgan Kohan, se reencuentra con su pasado después de que un escándalo la obligue a dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad.
Netflix: tráiler de Sullivan's Crossing
Reparto de Sullivan's Crossing, serie de Netflix
- Morgan Kohan
- Chad Michael Murray
- Scott Patterson
- Tom Jackson
- Andrea Menard
- Lindura
- Reid Price
- Amalia Williamson
- Dakota Taylor
- Allan Hawco
Dónde ver la serie Sullivan's Crossing, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.