Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española llena de acción

La serie sigue a una unidad antiterrorista de la Comisaría General de Información de la policía española en su lucha contra el terrorismo.

La trama se desarrolla en diferentes escenarios, desde las calles de Madrid hasta las montañas de Marruecos, mostrando la complejidad y el peligro de la lucha contra el terrorismo.

HBO Max: de qué trata la serie La unidad Kabul

La serie española La unidad Kabul tiene 2 temporadas con 12 episodios. Thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializada en terrorismo yihadista.

La detención en España del líder terrorista más buscado del mundo convierte al país en el principal objetivo terrorista por parte de sus seguidores.

Ha empezado una cuenta atrás sin que la ciudadanía lo sepa, y los miembros de la Unidad, liderados por la comisaria Carla Torres, se enfrentan a la misión secreta de intentar desarticular una célula yihadista a contrarreloj, mientras intentan resolver los conflictos de unas vidas personales que su oficio, en parte, les ha arrebatado.

HBO Max: reparto de la serie La unidad Kabul

Nathalie Poza

Michel Noher

Marian Álvarez

Luis Zahera

Raúl Fernández

Fele Martínez

Carlos Blanco Vila

Tráiler de la serie La unidad Kabul