Luis Zahera es el éxito del momento con la serie española llena de acción

Luis Zahera es uno de los mejores actores españoles del momento, en esta serie basada en hechos reales, lo vuelve a demostrar, se trata de La unidad Kabul y HBO Max la tiene en su gran catálogo.
La unidad Kabul es una serie española, que ha cautivado a la audiencia con su trama emocionante y realista. La serie, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, con la participación estelar de Luis Zahera, se basa en los testimonios de profesionales de la lucha antiterrorista, ofreciendo una mirada cruda y profunda al entorno de la seguridad y el combate contra el terrorismo.
La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio, la moral y la ética en un contexto de peligro y presión constante. Los personajes se enfrentan a dilemas morales difíciles y deben tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras.
La serie sigue a una unidad antiterrorista de la Comisaría General de Información de la policía española en su lucha contra el terrorismo.
La trama se desarrolla en diferentes escenarios, desde las calles de Madrid hasta las montañas de Marruecos, mostrando la complejidad y el peligro de la lucha contra el terrorismo.
HBO Max: de qué trata la serie La unidad Kabul
La serie española La unidad Kabul tiene 2 temporadas con 12 episodios. Thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializada en terrorismo yihadista.
La detención en España del líder terrorista más buscado del mundo convierte al país en el principal objetivo terrorista por parte de sus seguidores.
Ha empezado una cuenta atrás sin que la ciudadanía lo sepa, y los miembros de la Unidad, liderados por la comisaria Carla Torres, se enfrentan a la misión secreta de intentar desarticular una célula yihadista a contrarreloj, mientras intentan resolver los conflictos de unas vidas personales que su oficio, en parte, les ha arrebatado.
HBO Max: reparto de la serie La unidad Kabul
- Nathalie Poza
- Michel Noher
- Marian Álvarez
- Luis Zahera
- Raúl Fernández
- Fele Martínez
- Carlos Blanco Vila