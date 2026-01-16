El catálogo de series y películas de Netflix se ha renovado constantemente durante todo el 2025, sumando opciones para todos los gustos. La serie, que fue la primera en estrenarse el año pasado, sigue manteniéndose como una de las historias de suspenso y drama más elegidas de la plataforma, con una historia que no solo es atractiva, sino también muy corta, con 5 capítulos: Me haces falta.
Está en Netflix, tiene 5 capítulos y fue una de las mayores sorpresas del 2025
La serie llegó como una oferta más a Netflix, y en cuestión de días pasó a ser una de las más elegidas del género a nivel mundial
Nadie puede negar que las series y películas de producción británica que se suman al catálogo de Netflix son las mejores ofertas de misterio que nos podemos encontrar, y es que son especialistas en esto. Una serie apareció como una verdadera sorpresa dentro de la plataforma en el 2025, de la mano de un misterio de crímenes que está basado en una reconocida obra literaria.
Estamos hablando de una serie criminal, en combinación con elementos dramáticos y de misterio, que se encuentra basada en una exitosa novela de la mítica escritora, Harlan Coben, sumando muchos puntos entre los suscriptores. La oferta aparece entre las principales recomendaciones del género en el catálogo de series y películas de Netflix, contando con la particularidad de ser la primera historia estrenada en el 2025.
Hay que saber que esta serie no es apta para menores de edad, de acuerdo a los parámetros de Netflix, y eso se debe a la presencia de escenas de violencia y lenguaje inapropiado. Según la valoración de los suscriptores, la oferta británica no es una simple historia de misterio, sino que se trata de un relato que hasta se vuelve emotivo y emocionante.
Desde el 2 de enero del 2025 esta serie está disponible dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para desde entonces ser uno de los mayores éxitos del año en la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Me haces falta
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la primera serie que llegó en el 2025, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado".
5 capítulos le fueron suficientes a esta serie para ser considerada como una de las mejores ofertas del 2025 en Netflix.
Reparto de Me haces falta, serie de Netflix
- Rosalind Eleazar como Kat Donovan
- Richard Armitage como Ellis Stagger
- Steve Pemberton como Titus
- Ashley Walters como Josh Buchanan
- Lenny Henry como Clint Donovan
- James Nesbitt como Dominic Calligan
- Mary Malone como Aqua Vanech
- Jessica Plummer como Stacey Embalo
- Brigid Zengeni como Odette Donovan
Dónde ver la serie Me haces falta, según la zona geográfica
- Argentina: la serie Me haces falta se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te echo de menos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Missing You se puede ver en Netflix.