Está en Netflix, tiene 5 capítulos y fue una de las mayores sorpresas del 2025

Hay que saber que esta serie no es apta para menores de edad, de acuerdo a los parámetros de Netflix, y eso se debe a la presencia de escenas de violencia y lenguaje inapropiado. Según la valoración de los suscriptores, la oferta británica no es una simple historia de misterio, sino que se trata de un relato que hasta se vuelve emotivo y emocionante.

Desde el 2 de enero del 2025 esta serie está disponible dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para desde entonces ser uno de los mayores éxitos del año en la plataforma de streaming.

Embed - Me haces falta | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Me haces falta

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la primera serie que llegó en el 2025, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado".

5 capítulos le fueron suficientes a esta serie para ser considerada como una de las mejores ofertas del 2025 en Netflix.

me haces falta 2

Reparto de Me haces falta, serie de Netflix

Rosalind Eleazar como Kat Donovan

Richard Armitage como Ellis Stagger

Steve Pemberton como Titus

Ashley Walters como Josh Buchanan

Lenny Henry como Clint Donovan

James Nesbitt como Dominic Calligan

Mary Malone como Aqua Vanech

Jessica Plummer como Stacey Embalo

Brigid Zengeni como Odette Donovan

Dónde ver la serie Me haces falta, según la zona geográfica