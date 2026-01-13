Netflix tiene la capacidad de renovar constantemente su catálogo de series y películas, para tener opciones para todos los gustos. Una serie argentina se posiciona entre las 10 más vistas de la actualidad en la plataforma, con una historia que acaba de renovarse con nuevos capítulos y que continúa atrapando a los suscriptores de la mano de un relato repleto de toxicidad y comedia, como pocas veces las hemos visto: Envidiosa.
Está en Netflix, tiene 33 capítulos y es la mejor oferta argentina del año
La serie ha sabido convertirse en una de las principales atracciones de Netflix, y es que este relato argentino triunfa inclusive en España
El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con un importante número de ofertas de producción argentina, que si bien no se renuevan constantemente en número, cada una que llega se convierte en un verdadero furor. Esta serie es una de las últimas grandes incorporaciones a la plataforma, y su historia se ha posicionado entre las más vistas de todo el catálogo cada vez que estrenó nuevos capítulos.
Griselda Siciliani ya no podrás ser vista de otra forma que no sea en su rol protagónico de la serie, y es que lo ha personificado de tal manera, que es uno de los principales motivos, por lo cuales la gente no duda ni 1 segundo en darle play al relato de Netflix. Si bien hay críticas en torno a la duración que está teniendo la oferta argenta, sigue siendo una de las principales recomendaciones en la plataforma, especialmente por la valoración de los suscriptores.
Con un total de 33 capítulos divididos en 3 temporadas, esta serie vuelve a aparecer entre las principales recomendaciones de Netflix con la renovación de la tercera parte, tan esperada por los suscriptores. A nivel América Latina, y en otros países como España, se ha destacado dentro del top 10 de las ofertas más elegidas del género dramático en combinación con la comedia.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces aparece como la mejor oferta argentina de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Envidiosa
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie argentina de 33 capítulos, Envidiosa centra su historia en: "Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento...".
La serie es una de las tendencias del momento en Netflix, y promete seguir siéndolo durante un tiempo más.
Netflix: reparto de la serie Envidiosa
- Griselda Siciliani
- Esteban Lamothe
- Benjamín Vicuña
- Pilar Gamboa
- Violeta Urtizberea
- Bárbara Lombardo
- Mariana Bellati
- Martín Garabal
- Lorena Vega
- Susana Pampín
- Leonora Balcarce
- Adrián Lakerman
Dónde ver la serie Envidiosa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Envious se puede ver en Netflix.
- España: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.