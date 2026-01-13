Está en Netflix, tiene 33 capítulos y es la mejor oferta argentina del año

El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con un importante número de ofertas de producción argentina, que si bien no se renuevan constantemente en número, cada una que llega se convierte en un verdadero furor. Esta serie es una de las últimas grandes incorporaciones a la plataforma, y su historia se ha posicionado entre las más vistas de todo el catálogo cada vez que estrenó nuevos capítulos.

Griselda Siciliani ya no podrás ser vista de otra forma que no sea en su rol protagónico de la serie, y es que lo ha personificado de tal manera, que es uno de los principales motivos, por lo cuales la gente no duda ni 1 segundo en darle play al relato de Netflix. Si bien hay críticas en torno a la duración que está teniendo la oferta argenta, sigue siendo una de las principales recomendaciones en la plataforma, especialmente por la valoración de los suscriptores.