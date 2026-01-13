El hecho ocurrió durante el Día de Reyes en la ciudad de Amatitlán, en Guatemala. El hombre y la mujer habían estado celebrando y decidieron ir a un "telo" a cerrar la noche. Sin embargo, esos planes se vieron frustrados.

Fueron al "telo", las cosas no salieron bien y terminaron a las trompadas

Una vez en el albergue transitorio, el encuentro íntimo no salió como se esperaba y la mujer se enojó con su pareja. Ese fue el momento en el que comenzó la confrontación entre los dos y que terminó con agresiones físicas, en donde el hombre terminó con heridas cortantes.