Una pareja protagonizó una pelea en un "telo" o albergue transitorio, luego de que las cosas en la intimidad no ocurrieran como tenían pensado, discutieran y terminaran a las trompadas, en un final que ninguno esperaba al comienzo de la noche.
El hecho ocurrió durante el Día de Reyes en la ciudad de Amatitlán, en Guatemala. El hombre y la mujer habían estado celebrando y decidieron ir a un "telo" a cerrar la noche. Sin embargo, esos planes se vieron frustrados.
Fueron al "telo", las cosas no salieron bien y terminaron a las trompadas
Una vez en el albergue transitorio, el encuentro íntimo no salió como se esperaba y la mujer se enojó con su pareja. Ese fue el momento en el que comenzó la confrontación entre los dos y que terminó con agresiones físicas, en donde el hombre terminó con heridas cortantes.
Según el personal de Seguridad que intervino en el lugar, tanto el hombre como la mujer que habían protagonizado el altercado en el albergue transitorio, presentaban síntomas de estar bajo los efectos del alcohol al momento de los incidentes.
Personal de la Policía debió acudir al albergue transitorio y trasladó al herido al hospital local para recibir atención médica. En tanto, la mujer, identificada por la vestimenta que llevaba al momento del hecho, quedó a disposición de las autoridades mientras se avanza con la investigación para determinar responsabilidades.