Santa Clara del Mar: qué es un meteotsunami y cuál es la explicación de la tragedia

De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, varios testigos se encontraban pasando la tarde en el sector conocido como California Beach cuando el mar comenzó a retirarse de forma llamativa, un comportamiento inusual para esa franja costera. Minutos después, esa retirada dio paso a una sucesión de olas de gran tamaño y fuerza, muy superiores a las habituales, que avanzaron sobre la playa y la gente.

Qué es un meteotsunami y qué pasó en Santa Clara del Mar

De acuerdo a la investigación, especialistas explicaron que un meteotsunami presenta características similares a las de un tsunami de origen sísmico, pero su causa es completamente distinta. En este caso, el origen está vinculado a cambios bruscos y rápidos en la presión atmosférica, asociados a tormentas severas, frentes de aire o líneas de inestabilidad. Estas variaciones generan una onda en el agua que se desplaza a la misma velocidad que la perturbación atmosférica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonziver/status/2010843459767193787&partner=&hide_thread=false Un tsunami llegó a la costa. Decenas de heridos y un muerto. Fue una ola de 5 metros decían. pic.twitter.com/Fv3MA75plv — Gonzalo (@gonziver) January 12, 2026

Cuando esa onda alcanza zonas de menor profundidad, como costas o bahías, se amplifica de manera repentina y puede ingresar a tierra con gran potencia. Visualmente, el meteotsunami se manifiesta como un ascenso súbito y violento del nivel del mar, que puede extenderse desde algunos minutos hasta incluso un par de horas.

Las autoridades y especialistas insisten en la importancia de extremar las precauciones ante comportamientos anómalos del mar y remarcan que, aunque infrecuentes, estos fenómenos pueden tener consecuencias graves, especialmente en áreas turísticas con alta concurrencia de público.

En tanto, los especialistas indicaron que no se trata de un evento común y que pueda ocurrir con frecuencia, pero aclararon que existen antecedentes aislados en la Costa Atlántica. Por lo que la recomendación principal es que ante el retiro inusual del mar, los bañistas se alejen de la orilla lo antes posible ya que lo que podría ocurrir luego es el ingreso violento del agua.