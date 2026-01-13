Vivía en Francia, vacacionaba en Santa Clara del Mar y lo mató una ola: quién es el muerto por el meteotsunami

Embed UN MUERTO POR UNA OLA DE METEOTSUNAMI EN SANTA CLARA DEL MAR: Hay también 35 heridos. El fenómeno se produce por el choque del aire caliente en la atmósfera con un frente frío que viene del sur; la diferencia de presión en el aire empujó una masa enorme de agua y causó la ola. pic.twitter.com/P8qEAQivFM — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 12, 2026

Yair Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba realizando tareas de pesca cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una "súper ola" o crecida repentina del nivel del mar.

El impacto del agua en la playa de Santa Clara del Mar fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

ola gigante en mar chiquita Una de las imágenes de la ola gigante que se vio en la Costa Atlántica argentina. Noticias Argentinas

Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio en Santa Clara del Mar para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.