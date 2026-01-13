El fenómeno meteorológico extremo conocido como meteotsunami que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró la vida de un ciudadano argentino de entre 30 y 35 años.
Vivía en Francia, vacacionaba en Santa Clara del Mar y lo mató una ola: quién es el muerto por el meteotsunami
Las autoridades identificaron a la única víctima fatal de la gigante ola que se registró el lunes en Santa Clara del Mar
La víctima, identificada como Yair Amir Mano Núñez, se encontraba de visita en la región para pasar tiempo con su familia en Mar del Plata luego de vivir varios años en el exterior, según informó Agencia Noticias Argentinas.
Según los primeros reportes, el joven se encontraba en la zona de escolleras acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos.
Yair Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba realizando tareas de pesca cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una "súper ola" o crecida repentina del nivel del mar.
El impacto del agua en la playa de Santa Clara del Mar fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.
Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio en Santa Clara del Mar para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.