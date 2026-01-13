Un bebé fue rescatado por un vendedor ambulante de ser arrastrado por el agua, durante el meteotsunami ocurrido en la localidad de Santa Clara del Mar, en el que hubo un muerto y muchos heridos.
"Me pasó un bebé de seis meses por los pies": dramático rescate de un vendedor de churros en el meteotsunami
Un vendedor ambulante logró salvar a un bebé que era arrastrado por la corriente, mientras las olas de cinco metros destruían puestos playeros y arrastraban a decenas de veraneantes.
Oriana, una turista que vacaciona habitualmente en la zona, y Matías, un vendedor de churros y pescador artesanal, reconstruyeron para la señal Crónica TV los minutos de terror en los que el mar subió del nivel de las rodillas al cuello en apenas cinco segundos.
Cómo fue el rescate del bebé durante el meteotsunami
Matías, quien se encontraba en la zona de Camet Norte, relató que el mar se retiró unos 150 metros antes de que regresaran tres series de olas de gran magnitud. "Me pasó un bebé de seis meses por los pies; lo manoteé del bracito y me lo cargué como una bolsa de papa porque yo tenía el agua hasta el pecho", describió el vendedor.
Según explicó el joven, que se dedica a vender churros en la playa, la familia del bebé se encontraba durmiendo al pie del acantilado cuando fue el momento del impacto de la ola y añadió que en ese sector no había presencia de guardavidas, lo que obligó a los presentes a ayudarse entre sí mientras el agua destruía puestos de licuados y carros de mercadería.
Por su parte, Oriana relató que el fenómeno fue masivo y repentino, afectando incluso a quienes se encontraban bajo sus sombrillas. La joven presenció cómo los guardavidas y surfistas locales rescataron a más de 30 personas que estuvieron a punto de ahogarse en balnearios como Costa Corvina y Summer tras la ola gigante y las que le siguieron.
Según la joven, en el balneario Summer se produjeron las situaciones más trágicas, incluyendo el deceso de un hombre tras golpear contra las escolleras y el caso de otra persona que sufrió un paro cardíaco por el susto.
Los testigos coinciden en que la fuerza del agua, que habría alcanzado los cinco metros de altura, generó un escenario de colapso sanitario con ambulancias saturadas y decenas de heridos con golpes contra las rocas.