"Me pasó un bebé de seis meses por los pies": dramático rescate de un vendedor de churros en el meteotsunami

Según explicó el joven, que se dedica a vender churros en la playa, la familia del bebé se encontraba durmiendo al pie del acantilado cuando fue el momento del impacto de la ola y añadió que en ese sector no había presencia de guardavidas, lo que obligó a los presentes a ayudarse entre sí mientras el agua destruía puestos de licuados y carros de mercadería.

Por su parte, Oriana relató que el fenómeno fue masivo y repentino, afectando incluso a quienes se encontraban bajo sus sombrillas. La joven presenció cómo los guardavidas y surfistas locales rescataron a más de 30 personas que estuvieron a punto de ahogarse en balnearios como Costa Corvina y Summer tras la ola gigante y las que le siguieron.

UN MUERTO POR UNA OLA DE METEOTSUNAMI EN SANTA CLARA DEL MAR: Hay también 35 heridos. El fenómeno se produce por el choque del aire caliente en la atmósfera con un frente frío que viene del sur; la diferencia de presión en el aire empujó una masa enorme de agua y causó la ola. pic.twitter.com/P8qEAQivFM — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 12, 2026

Según la joven, en el balneario Summer se produjeron las situaciones más trágicas, incluyendo el deceso de un hombre tras golpear contra las escolleras y el caso de otra persona que sufrió un paro cardíaco por el susto.

Los testigos coinciden en que la fuerza del agua, que habría alcanzado los cinco metros de altura, generó un escenario de colapso sanitario con ambulancias saturadas y decenas de heridos con golpes contra las rocas.