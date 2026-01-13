Qué zonas de tu perro debes mojar para evitar golpes de calor inesperados: método de prevención efectivo

En contrapartida con lo planteado, debes evitar mojar el lomo y la cabeza del perro en el caso de que esté al sol, ya que puede generar vapor y empeorar la situación.

Jamás utilices agua helada, ya que un cambio brusco de temperatura puede provocar un choque térmico peligroso para tu perro.

perro calor (3).jpg No debes utilizar agua helada para mojar a tu perro.

Otra de las consideraciones importantes a tener en cuenta es el material que emplees para refrescar a tu perro. Aplica el agua poco a poco mediante paños o rociados suaves, siendo estas las mejores opciones.

Ya lo sabes, si quieres evitar que tu perro tenga un golpe de calor inesperado, todo lo que tienes que hacer es mojar con agua tibia las zonas mencionadas anteriormente.

Cada cuánto se debe bañar a un perro en verano para evitar golpes de calor

En verano, la frecuencia recomendada para bañar a tu perro es cada 15 días o una vez al mes para mantener su higiene y frescura sin dañar los aceites naturales de su piel.

Si bien es cierto que se puede bañar cada dos semanas, lo mejor es esperar, y mientras tanto recurrir al uso del agua fría para mojar algunas zonas del cuerpo de la mascota.

De esta sencilla manera, podrás evitar golpes de calor en tu mascota. Por supuesto, las razas de pelo largo o denso pueden requerir baños con mayor frecuencia (semanal o quincenal) que los de pelo corto.

Se recomienda evitar los horarios en donde hace mucho calor, pese a que utilizarás agua fría. Es mejor realizar el baño en horas de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es mucho más amena.