Minería escuchó a pequeños productores mineros y dejó sin efecto una exigencia sancionada en 2025

Embed - Minería eliminó una exigencia ambiental a pedido de productores mineros: "Escuchamos el reclamo"

Qué implica la decisión de Minería

Según surge de la resolución emitida por la Dirección de Minería, se dejó sin efecto la aplicación de la exigencia de pesaje previo en báscula certificada para el transporte de minerales, debido a razones de oportunidad y conveniencia administrativa, sin perjuicio de los controles habituales.

La medida, que es temporal, se dictó sin perjuicio de las facultades de control, fiscalización e inspección que mantiene Minería.

En tanto que hace especial hincapié en que productores y transportistas deben cumplir con toda la normativa vigente de tránsito, seguridad vial, cargas máximas permitidas y demás disposiciones del reglamento de la Policía Minera.

Concretamente, la resolución implica dejar “sin efecto la exigencia de pedir la instalación de básculas en todos los nodos de producción de minas de tercera categoría o plantas de tratamiento”, como explicó Shantal.

mineria canteras La Dirección de Minería aclaró en la misma resolución que seguirá controlando el pesaje de los vehículos con cargas de minerales.

“Ahora trabajaremos en conjunto –con las cámaras empresarias- para la regularización de las minas de tercera categoría, canteras, plantas de tratamiento y cementeras”, agregó desde Malargüe.

Para el Gobierno de Mendoza, que impulsa la exploración y explotación de cobre, el control ambiental sobre este tipo de minas que explotan minerales de aplicación industrial para la construcción resulta clave: “Es una actividad que puede dar el ejemplo de que se puede trabajar bien en minería”.

Qué decía el Reglamento de Policía Minera sobre la báscula de pesaje

El anexo de la resolución 110/2025 que aprobó el Reglamento de la Policía Minera establecía sobre el pesaje de vehículos que “todas las cargas de minerales deben ser pesadas en una báscula certificada antes de su transporte, con el fin de asegurar que no excedan los límites establecidos por las regulaciones de tránsito”. Ese pesaje debía realizarse en puntos de control específicos.

El argumento de la medida señalaba que “el sobrepeso puede dañar la infraestructura vial y aumentar el riesgo de accidentes. Además, un pesaje adecuado es necesario para cumplir con la normativa de transporte de minerales, asegurando que la carga sea consistente con lo reportado en la guía de transporte de minerales”.

mineria minas tercera categoria El resto del Reglamento de la Policía Minera sigue estando vigente.

Tal como reza la resolución que dejó sin efecto esa exigencia, la nueva medida de la Dirección de Minería no implica que dejen de estar vigentes los máximos de carga permitidos ni las tareas de control y fiscalización por parte de la Policía Minera respecto de su cumplimiento.