Durante la Fiesta Nacional del Chivo, que concluyó este domingo en Malargüe, el Gobierno, a través de organismos públicos y privados, instaló lo que llamó Carpa Minera.
La Carpa Minera fue uno de las mayores atracciones de la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe
El Gobierno instaló una Carpa Minera durante la Fiesta Nacional del Chivo. Información sobre inspecciones en minas y aspectos ambientales fueron el eje de la actividad
Muy concurrida durante todos los días del desarrollo de esta tradicional celebración malargüina, se notó mucho interés en conocer aspectos técnicos y ambientales que regulan la actividad minera en Mendoza.
Participaron la Dirección de Minería, Policía Ambiental Minera, Capromim (Cámara de Productores y Provedores Mineros de Malargüe), CAMEM (Cámara Mendocina de Emprearios Mineros) , Impulsa Mendoza y la Cámara de Comercio de Malargüe.
El stand de la Carpa Minera
“El stand estuvo presente durante toda la fiesta. Además de mostrar el equipamiento tecnológico para controles, se informó sobre cada una de las inspecciones que se realizan en todo el territorio de la provincia de Mendoza y en particular en el departamento de Malargüe”, explicó Jerónimo Shantal, titular de la Dirección de Minería.
Durante las recorridas por el predio, el público pudo conocer en profundidad sobre minería, geología, controles y marco legal que asegura una actividad fiscalizada y ambientalmente responsable.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue el camión de gran porte de la Policía Ambiental Minera, trasladado especialmente desde la ciudad de Mendoza para ser exhibido en el festival. El vehículo está equipado para tareas de inspección y monitoreo, y permite explicar de forma directa qué tipo de controles realiza el organismo y cómo se llevan adelante las verificaciones en campo.
La Carpa Minera permitió, además, explicar cómo funcionan los procesos de evaluación de proyectos, qué instancias de participación ciudadana existen y cuáles son los canales formales para que los vecinos puedan informarse, opinar y realizar aportes.