La Carpa Minera fue uno de las mayores atracciones de la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe

mineria en fiesta nacional de chivo1 La Policía Ambiental Minera participó de la carpa en Malargüe. Foto: Gobierno de Mendoza.

El stand de la Carpa Minera

“El stand estuvo presente durante toda la fiesta. Además de mostrar el equipamiento tecnológico para controles, se informó sobre cada una de las inspecciones que se realizan en todo el territorio de la provincia de Mendoza y en particular en el departamento de Malargüe”, explicó Jerónimo Shantal, titular de la Dirección de Minería.

La gente podrá interiorizarse en los objetivos cumplidos y a cumplir el 2026, poniendo en foco los controles ambientales a la actividad minera y en particular el rol que puede cumplir también la Unidad de Gestión Ambiental, el órgano técnico interdisciplinario para el seguimiento, control y fiscalización ambiental de proyectos específicos, abierta a la participación ciudadana

Durante las recorridas por el predio, el público pudo conocer en profundidad sobre minería, geología, controles y marco legal que asegura una actividad fiscalizada y ambientalmente responsable.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el camión de gran porte de la Policía Ambiental Minera, trasladado especialmente desde la ciudad de Mendoza para ser exhibido en el festival. El vehículo está equipado para tareas de inspección y monitoreo, y permite explicar de forma directa qué tipo de controles realiza el organismo y cómo se llevan adelante las verificaciones en campo.

La Carpa Minera permitió, además, explicar cómo funcionan los procesos de evaluación de proyectos, qué instancias de participación ciudadana existen y cuáles son los canales formales para que los vecinos puedan informarse, opinar y realizar aportes.