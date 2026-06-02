Acusaron a la Cancillería de estigmatizar a los mendocinos secuestrados en Libia

Lucas Aguilera y Paula Giménez Lucas Aguilera y Paula Giménez fueron secuestrados cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Desde NODAL consideraron que esas expresiones constituyen una "forma de estigmatización y perfilamiento institucional inadmisible" hacia dos ciudadanos argentinos que continúan privados de su libertad. En ese sentido, advirtieron que los dichos oficiales podrían afectar su seguridad y comprometer aún más sus condiciones de detención.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de información oficial. Según la organización, familiares y allegados se enteraron del comunicado a través de las redes sociales y no mediante canales diplomáticos. Además, remarcaron que todavía no existe una prueba de vida "directa, pública y verificable" de Giménez y Aguilera.

"Nos preocupa especialmente el contenido y el tono del comunicado emitido por la Cancillería de Argentina, ya que puede poner en riesgo la vida y la integridad de Paula y Lucas", señalaron.

En el documento, NODAL también reclamó que el Estado argentino despliegue para este caso el mismo nivel de asistencia consular y respaldo institucional que en otras situaciones recientes que involucraron a ciudadanos argentinos en el exterior. "La protección de la vida, la integridad física y la asistencia consular no puede depender de afinidades políticas o valoraciones sobre la misión que integraban", sostuvieron.

La organización insistió además en que Giménez y Aguilera participaban de una misión civil internacional de carácter humanitario integrada por unas 200 personas de 30 países, cuyo objetivo era trasladar alimentos, medicamentos y asistencia sanitaria hacia Palestina.

Mientras tanto, continúan los pedidos para que se confirme oficialmente el paradero de ambos mendocinos, se garantice la comunicación con sus familias y se avance en las gestiones diplomáticas para lograr su liberación y regreso a la Argentina.