El medio de comunicación NODAL, Noticias de América Latina y el Caribe, respondió con dureza al comunicado difundido por la Cancillería argentina sobre la situación de los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes fueron detenidos en Libia el 24 de mayo tras participar de una caravana internacional con destino a Gaza.
Acusaron a la Cancillería de estigmatizar a los mendocinos secuestrados en Libia
La organización donde trabajan Paula Giménez y Lucas Aguilera cuestionó el comunicado oficial, reclamó una prueba de vida y pidió su liberación
A través de un extenso documento, el medio regional -donde ambos se desempeñan como directores de investigación- cuestionó tanto el contenido como el tono utilizado por el gobierno nacional para referirse al caso y sostuvo que algunas expresiones oficiales podrían agravar la situación de los argentinos.
La polémica se desató luego de que Cancillería calificara la misión en la que participaban como una caravana de "supuesto carácter humanitario" y afirmara que los activistas realizaron acciones "imprudentes y temerarias" al ingresar a una zona atravesada por conflictos armados y una compleja situación de seguridad.
Desde NODAL consideraron que esas expresiones constituyen una "forma de estigmatización y perfilamiento institucional inadmisible" hacia dos ciudadanos argentinos que continúan privados de su libertad. En ese sentido, advirtieron que los dichos oficiales podrían afectar su seguridad y comprometer aún más sus condiciones de detención.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de información oficial. Según la organización, familiares y allegados se enteraron del comunicado a través de las redes sociales y no mediante canales diplomáticos. Además, remarcaron que todavía no existe una prueba de vida "directa, pública y verificable" de Giménez y Aguilera.
"Nos preocupa especialmente el contenido y el tono del comunicado emitido por la Cancillería de Argentina, ya que puede poner en riesgo la vida y la integridad de Paula y Lucas", señalaron.
En el documento, NODAL también reclamó que el Estado argentino despliegue para este caso el mismo nivel de asistencia consular y respaldo institucional que en otras situaciones recientes que involucraron a ciudadanos argentinos en el exterior. "La protección de la vida, la integridad física y la asistencia consular no puede depender de afinidades políticas o valoraciones sobre la misión que integraban", sostuvieron.
La organización insistió además en que Giménez y Aguilera participaban de una misión civil internacional de carácter humanitario integrada por unas 200 personas de 30 países, cuyo objetivo era trasladar alimentos, medicamentos y asistencia sanitaria hacia Palestina.
Mientras tanto, continúan los pedidos para que se confirme oficialmente el paradero de ambos mendocinos, se garantice la comunicación con sus familias y se avance en las gestiones diplomáticas para lograr su liberación y regreso a la Argentina.