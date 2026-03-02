El gendarme Nahuel Gallo fue liberado y regresó a Argentina tras una gestión de la AFA

Nahuel Gallo en libertad: de los rumores a la confirmación

Durante el pasado fin de semana corría el rumor de la liberación de Nahuel Gallo tras una serie de videos grabados de forma clandestina dentro del penal de máxima seguridad El Rodeo I que mostraban a otros reclusos gritando hacia el exterior que "el argentino" (Gallo) finalmente había sido liberado.

En las grabaciones, que comenzaron a circular este domingo, se observa a familiares de presos políticos apostados en una colina cercana al penal manteniendo contacto a los gritos con los internos. Ante la consulta persistente sobre el estado del gendarme nacido en Catamarca, la respuesta desde las celdas fue contundente: "El argentino (Nahuel Gallo) fue liberado".

Según publicó Clarín, fuentes consultadas les aseguraron que la supuesta liberación habría ocurrido cerca de las 2 (hora venezolana) del sábado. Los reportes indican que Nahuel Gallo no habría sido enviado directamente a un aeropuerto, sino trasladado a la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), un paso que suele preceder a la entrega formal de ciudadanos extranjeros.

Nahuel Gallo - Aeropuerto Venezuela Nahuel Gallo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) minutos antes de viajar a la Argentina. Estuvo acompañado por dos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Luciano Nakis y Fernando Isla Casares.

Un giro tras 445 días de cautiverio en Venezuela

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba cruzar la frontera desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo recién nacido. Desde entonces, ha sido considerado un preso político por diversas ONG.

Su liberación ocurre tras una semana de movimientos intensos:

Huelga de hambre: el jueves pasado, Gallo suspendió una huelga de hambre tras lograr, por primera vez en más de un año, comunicarse telefónicamente con su pareja, María Alexandra Gómez.

el jueves pasado, Gallo suspendió una huelga de hambre tras lograr, por primera vez en más de un año, comunicarse telefónicamente con su pareja, María Alexandra Gómez. Gestión internacional: el viernes, la familia de Gallo mantuvo reuniones en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, buscando la mediación de Washington ante la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela.

el viernes, la familia de Gallo mantuvo reuniones en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, buscando la mediación de Washington ante la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. Movimientos sospechosos: abogados activistas reportaron el ingreso de vehículos diplomáticos al penal el sábado por la tarde, lo que alimentó las versiones de una negociación en curso. Gendarme Nahuel Gallo, esposa e hijo Fotos: gentileza

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la noticia y argumentó que no importa quién haya hecho la gestión, porque "lo fundamental es que él esté de vuelta con nosotros".

El agradecimiento de la AFA por la liberación de Nahuel Gallo

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, expresó la AFA en un comunicado.

La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia -que está enfrentado al mileísmo- aseguró que de esta forma se demuestra “que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

nahuel-gallo El gendarme argentino Nahuel Gallo lleva más de 440 días preso.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añade el comunicado de la AFA.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas las gestiones para liberar a Nahuel Gallo tuvieron como mediador ante el Gobierno de Delcy Rodríguez al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.