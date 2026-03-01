El ganador 1 compró el ticket ganador en la localidad de Muñiz, provincia de Buenos Aires

Premio: más de $4.100 millones de pesos

El ganador 2 es de la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba

Quiénes son los nuevos ganadores del Quini 6 del sorteo del domingo y de dónde son.

Quini 6: los resultados del sorteo 3352 del domingo 1 de marzo

TRADICIONAL

27 - 12 - 19 - 10 - 20 - 18

2 GANADORES con 6 aciertos (cobrarán más de $4.100 millones cada uno)

Muñiz, provincia de Buenos Aires, y Cosquín, provincia de Córdoba

68 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará más de $643.000

2.876 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $4.500

LA SEGUNDA

14 - 43 - 29 - 17 - 19 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $780 millones)

52 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $842.000

2.969 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva más de $4.400

REVANCHA

07 - 41 - 43 - 32 - 09 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($600 millones)

SIEMPRE SALE

14 - 13 - 30 - 33 - 44 - 25

20 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se lleva más de $19 millones

POZO EXTRA

27 - 12 - 19 - 10 - 20 - 18 - 14 - 43 - 29 - 17 - 32 - 07 - 41 - 09 - 42

1.161 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará más de $133.000