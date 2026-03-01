Quiénes son los nuevos ganadores del Quini 6 del sorteo del domingo y de dónde son.

Para el Quini 6 marzo de 2026 arrancó con todo, repartiendo una vez más miles de millones de pesos, esta vez a dos apostadores ganadores de distintas localidades del país, llevándose más de $8.000 millones en el sorteo 3352 del domingo 1 de marzo.
Es que en el sorteo pasado, el Quini 6 repartió $3.300 millones entre tres afortunados ganadores en las modalidades La Segunda y Revancha y oriundos de Córdoba, Catamarca y Santa Fe. Se trató del sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero, despidiendo este mes con una amplia sonrisa.
Quini 6: quiénes son los nuevos ganadores del sorteo del domingo y de dónde son
El Quini 6 volvió a repartir fortuna este domingo 1 de marzo, y dos agraciados apostadores se convirtieron en los grandes ganadores y protagonistas del sorteo 3352:
- El ganador 1 compró el ticket ganador en la localidad de Muñiz, provincia de Buenos Aires
- Modalidad: Tradicional 10 – 12 – 18 – 19 – 20 – 27
- Premio: más de $4.100 millones de pesos
- El ganador 2 es de la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba
- Modalidad: Tradicional 10 – 12 – 18 – 19 – 20 – 27
- Premio: más de $4.100 millones de pesos
Quini 6: los resultados del sorteo 3352 del domingo 1 de marzo
- TRADICIONAL
27 - 12 - 19 - 10 - 20 - 18
2 GANADORES con 6 aciertos (cobrarán más de $4.100 millones cada uno)
Muñiz, provincia de Buenos Aires, y Cosquín, provincia de Córdoba
68 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará más de $643.000
2.876 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $4.500
- LA SEGUNDA
14 - 43 - 29 - 17 - 19 - 32
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $780 millones)
52 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $842.000
2.969 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva más de $4.400
- REVANCHA
07 - 41 - 43 - 32 - 09 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($600 millones)
- SIEMPRE SALE
14 - 13 - 30 - 33 - 44 - 25
20 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se lleva más de $19 millones
- POZO EXTRA
27 - 12 - 19 - 10 - 20 - 18 - 14 - 43 - 29 - 17 - 32 - 07 - 41 - 09 - 42
1.161 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará más de $133.000