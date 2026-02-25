Quini 6: quiénes son los 3 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del miércoles

El pozo acumulado del Quini 6 ascendía este miércoles a más de $11.300 millones, uno de las cifras más altas de la historia del sorteo, disparando los sueños de millones de argentinos.

quini 6 ganadores sorteo del miercoles resultados 1 Quini 6: quiénes son los 3 apostadores que se hicieron millonarios con el sorteo del miércoles.

Quini 6: cuánto ganaron los 3 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del miércoles

Los ganadores del Quini 6 de este sorteo del miércoles tuvieron seis aciertos en dos modalidades del juego de azar más famoso de la Lotería de Santa Fe: