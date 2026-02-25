Tres felices apostadores del Quini 6 se hicieron millonarios con el sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero de 2026. Los ganadores se repartieron más de $2.700 millones en dos modalidades de este popular juego de azar.
El pozo acumulado del Quini 6 ascendía este miércoles a más de $11.300 millones, uno de las cifras más altas de la historia del sorteo, disparando los sueños de millones de argentinos.
Quini 6: cuánto ganaron los 3 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del miércoles
Los ganadores del Quini 6 de este sorteo del miércoles tuvieron seis aciertos en dos modalidades del juego de azar más famoso de la Lotería de Santa Fe:
- La Segunda del Quini 6: dos ganadores de más de $1.089 millones con los números 02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27
- Revancha: un ganador de $600 millones con los números 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24
Quini 6: quiénes son los 3 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del miércoles
Además, ya se conocieron la procedencia de los tres apostadores que se hicieron millonarios con el Quini 6:
- Pueblo Italiano, provincia de Córdoba
- Angalá, provincia de Catamarca
- Rosario, provincia de Santa Fe
Ahora la expectativa en el Quini 6 se dará este domingo cuando se realice un nuevo sorteo, esta vez en horario especial a las 20 horas.