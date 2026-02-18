El Quini 6 realizó este miércoles 18 de febrero de 2026 el sorteo 3349, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3349 del miércoles 18 de febrero
- TRADICIONAL
40 - 26 - 30 - 02 - 00 - 23
POZO VACANTE 6 aciertos (Más de $7.453.000.000)
8 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará poco más de $3.777.000
576 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $15.700
- LA SEGUNDA
04 - 17 - 15 - 22 - 11 - 25
POZO VACANTE 6 aciertos (Más de $1.693.000.000)
102 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $296.000
3.784 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva $3.000
- REVANCHA
45 - 08 - 31 - 37 - 05 - 17
1 GANADOR $600.000.000 (Laboulaye, Córdoba)
- SIEMPRE SALE
14 - 02 - 10 - 09 - 28 - 38
18 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se lleva más de $15.053.000
- POZO EXTRA
40 - 26 - 30 - 02 - 00 - 23 - 04 - 17 - 15 - 22 - 11 - 25 - 45 - 08 - 31 - 37 - 05
1.865 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará más de $83.109
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15