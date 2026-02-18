8 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará poco más de $3.777.000

576 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $15.700

LA SEGUNDA

04 - 17 - 15 - 22 - 11 - 25

POZO VACANTE 6 aciertos (Más de $1.693.000.000)

102 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $296.000

3.784 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva $3.000

REVANCHA

45 - 08 - 31 - 37 - 05 - 17

1 GANADOR $600.000.000 (Laboulaye, Córdoba)

SIEMPRE SALE

14 - 02 - 10 - 09 - 28 - 38

18 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se lleva más de $15.053.000

POZO EXTRA

40 - 26 - 30 - 02 - 00 - 23 - 04 - 17 - 15 - 22 - 11 - 25 - 45 - 08 - 31 - 37 - 05

1.865 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará más de $83.109

quini 6 ganadores resultados sorteo Quini 6: los resultados del sorteo 3349 del miércoles 18 de febrero.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: